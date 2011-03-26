Genç kızın başını taşla ezdiler!

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Alınan bilgiye göre, Karacasu ilçesine bağlı Karacaören köyünün yol ayrımında, tarlalarına giden köylüler tarafından yol kenarında bir ceset bulundu.Olay yerine gelen jandarma, cesedi Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak kimlik tespit çalışması başlattı.ADÜ Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gamze Gürgen'in (21) son 24 saattir kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine, yapılan araştırmada cesedin Gürgen'e ait olduğu belirlendi.Cesedinin başında darp izlerine rastlandığı iddia edildi.Gürgen'in kayıp olduğu bilgisi üzerine İzmir'den Karacasu'ya gelen yakınları, hastanede genç kızı teşhis ettiler.Karacasu'da kaldığı pansiyondan 4 gün önce çıkarak, Kütahya'daki arkadaşının yanına giden Gürgen'in, ilçeye dönüş yolunda Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında otobüsten indiği öğrenildi.Gürgen'in, erkek arkadaşına cep telefonundan "Karacasu yol ayrımında bir aile beni arabasına aldı. Geliyorum" şeklinde kısa mesaj attığı öne sürüldü.Taşla ezilerek öldürülmüşBuharken ilçe Kaymakamı ve Karacasu ilçe Kaymakam Vekili Osman Bilgin, Karacasu ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi genç kızın yol kenarında ölü bulunması ilgili olarak yapılan otopside, başının taşla ezilerek öldürüldüğünün tespit edildiğini söyledi.Bilgin, otopside herhangi bir tecavüz girişimine rastlanmadığını ve öğrencinin cesedinin İzmir'den gelen ailesine teslim edildiğini, Çorum'da toprağa verileceğini sözlerine ekledi.