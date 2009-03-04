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Yaşam

Genç kızı öldürüp çöpe attılar

İstanbul Etiler'de çöp konteynerinde bir gitar kılıfı içinde liseli bir genç kızın parçalanmış cesedi ve kesik başı bulundu.

04 Mart 2009 02:00

Etiler'deki bir çöp konteynerinde bir gitar kılıfı içinde 18 yaşındaki Münevver Karabulut’un parçalanmış cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcısı bir kişi, dün saat 20.00 sıraları Nispetiye Caddesi Dilekyıldızı Sokak'taki çöp konteynerini karıştırırken, bir gitar kılıfında ceset olduğunu farketti. Çöp toplayıcısı bunun üzerine polise bilgi verdi. Konteynerin yanına gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, parçalanmış cesetin yanındaki poşet içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen 19 yaşlarındaki bir kıza ait ceset buldu.

Polis, daha sonra cesedin bulunduğu konteyneri, çekici ile Beşiktaş'taki Merkez Karakolu karşısında bulunan "bomba uzmanı ekiplerinin kullandığı binanın bahçesine götürdü. Ceset burada incelemeye alınırken, bazı görgü tanıklarının cesedin, biri 25 diğeri de 40 yaşlarındaki iki kişi tarafından bırakıldığını söylediği öne sürüldü

Üniversiteye hazırlanıyordu

Polisin yaptığı inceleme ve araştırma sonucu, cesedin 18 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğu tespit edildi. Bolu'nun Mengen ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Karabulut'un, bir dershaneden eğitim aldığı ve ÖSS'ye hazırlandığı öğrenildi.

Karabulut'un öldürülmesine ilişkin 3 kişinin ifadesine başvurduğu ve olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü kaydedildi.

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