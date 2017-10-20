Genç kızı kaçırıp, fuhşa sürükledikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE’de, 20 yaşındaki H.K.’yı kaçırdıktan sonra tecavüz ettikleri ve fuhşa zorladıkları iddia edilen 2’si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Düzce’nin Gümüşpınar Köyü\'nde oturan H.K. isimli genç kız, bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı S.T. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Kendisini avukat olarak tanıtan S.T.’nin daha sonra avukat olmadığı ortaya çıktı. H.K., ilişkisini bitirme kararı alınca, köydeki evinden işe gittiği sırada kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra İstanbul’a götürülen H.K., 3 ay sonra kendisini kaçıran kişilerin elinden kurtulmayı başararak, otostop ile Düzce’ye geldi. Düzce’nin Küçüksu mevkisinde bir taksiden indikten sonra fenalaşan genç kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K., burada verdiği ifadesinde, 3 ay önce zorla kaçırıldığını, kendisini kaçıran kişiler tarafından tecavüze uğradığını ve fuhşa zorlandığını iddia etti.

Genç kızın ifadesi doğrultusunda, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen kişilerin, H.K. kaçtıktan sonra İstanbul\'dan Düzce\'ye döndüğü tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskınlar sonucunda E.A. ve R.U. isimli 2 kadınla genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen S.T., R.Y. ve A.A., yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye getirildiği sırada 2 kadın şüpheli, gazetecilere hakaret etti. H.K.\'ya kendisini avukat olarak tanıtıp, genç kızla ilişki yaşayan cezaevi firarisi S.T. ise gazetecilere, “Çekin çekin. Nereye kadar yayınlayacaksınız? Ben zaten cezaevinde yatmaya alışığım” dedi.



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