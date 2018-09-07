T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç kıza metrobüste dehşeti yaşatan iki zanlı yakalandı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı

07 Eylül 2018 18:50

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY\'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.
Olay 3 Eylül  günü Fikirtepe Metrobüs Durağı\'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA KADIKÖYOlayEylülFikirtepe Metrobüs DurağıMetrobüstenAfganGençGörüntülerdekiGüven TimleriMüdürlüğüHırsızlıkFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24