 GENÇ KIZA METROBÜSTE DEHŞETİ YAŞATAN İKİ ZANLI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de metrobüsten çıkan genç kız, kapkaça uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken 2 zanlı yakalandı.

Olay 3 Eylül günü Fikirtepe Metrobüs Durağı\'nda meydana geldi. Metrobüsten inen genç kız duraktan çıktığı sırada merdivenlerde oturan 2 Afgan uyruklu kişi ile karşılaştı. Genç kız yoluna devam ederken zanlılardan biri kızı takibe aldı. Genç kızın çantasını çalan kişi ile arkadaşı daha sonra kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerdeki 2 zanlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.Hırsızlık, kapkaç ve gasp suçlarından aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Genç kızın duraktan çıkması

-Takibe alınması

-Zanlıların kaçması

-Detaylar