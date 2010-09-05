T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genç kız sınav stresine dayanamadı

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Gamze Eratıcı sınav sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Gamze Eratıcı sınav sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Arkadaşlarının gözleri önünde sınav sorularını cevaplarken yığılan Eratıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eratıcı ailesinin 3 kızından en büyüğü olan Gamze'nin hazırlık sınıfını ikinci kez okuduğu, Toefl adındaki İngilizce sınavından bu yıl da geçememesi durumunda okuldan atılacağı öğrenildi.


Okul yönetimine tepki

20 yaşındaki kızlarını kaybeden acılı aile ise okul yöneticilerin tepki gösterdi. Okulda gerekli sağlık tedbirinin alınmadığını iddia aile yakını Yusuf Kenan Bişirir 'Kızımızı hayatının baharında kaybettik. Bu ağır sınav sistemi nedeniyle kızımızın cenazesindeyiz. Okulda yeterli sağlık personeli ve cihazı olsaydı belki de onu kurtarabilirdik. Kızımız sıraya yığılmasına rağmen sınıftaki hoca diğer çocukların sınavını devam ettirmiş. Bu uygulamayı anlayabilmiş değiliz. Aylardır "evet" ya da "hayır" konularıyla gündemi oyalayan yetkililer bir an önce bu sınav sistemlerine el atmalıdır' şeklinde konuştu..


Aile avukatı İsmail Baykal ise 'Bizi en üzen taraf sınavın devam ettirilmesi. Maalesef okuldaki ambulans ve doktor da yeterli değil. Bütün delilleri toplayıp bu işin peşini bırakmayacağız' şeklinde konuştu.


Kızının tabutuna sarıldı

20 yaşında hayatını kaybeden Gamze'nin cenazesi Şenlikköy Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazından önce kızının tabutuna sarılarak öpen acılı anne Nisa Eratıcı, tabutun üzerine yanında getirdiği gelinliği örttü. Ayakta durmakta zorlanan acılı anne tabutun başından akrabaları tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24