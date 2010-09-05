Genç kız sınav stresine dayanamadı

T24 - Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Gamze Eratıcı sınav sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Arkadaşlarının gözleri önünde sınav sorularını cevaplarken yığılan Eratıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Eratıcı ailesinin 3 kızından en büyüğü olan Gamze'nin hazırlık sınıfını ikinci kez okuduğu, Toefl adındaki İngilizce sınavından bu yıl da geçememesi durumunda okuldan atılacağı öğrenildi.



Okul yönetimine tepki

20 yaşındaki kızlarını kaybeden acılı aile ise okul yöneticilerin tepki gösterdi. Okulda gerekli sağlık tedbirinin alınmadığını iddia aile yakını Yusuf Kenan Bişirir 'Kızımızı hayatının baharında kaybettik. Bu ağır sınav sistemi nedeniyle kızımızın cenazesindeyiz. Okulda yeterli sağlık personeli ve cihazı olsaydı belki de onu kurtarabilirdik. Kızımız sıraya yığılmasına rağmen sınıftaki hoca diğer çocukların sınavını devam ettirmiş. Bu uygulamayı anlayabilmiş değiliz. Aylardır "evet" ya da "hayır" konularıyla gündemi oyalayan yetkililer bir an önce bu sınav sistemlerine el atmalıdır' şeklinde konuştu..



Aile avukatı İsmail Baykal ise 'Bizi en üzen taraf sınavın devam ettirilmesi. Maalesef okuldaki ambulans ve doktor da yeterli değil. Bütün delilleri toplayıp bu işin peşini bırakmayacağız' şeklinde konuştu.



Kızının tabutuna sarıldı



20 yaşında hayatını kaybeden Gamze'nin cenazesi Şenlikköy Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazından önce kızının tabutuna sarılarak öpen acılı anne Nisa Eratıcı, tabutun üzerine yanında getirdiği gelinliği örttü. Ayakta durmakta zorlanan acılı anne tabutun başından akrabaları tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.



