Genç kız, kız arkadaşını rehin aldı!

T24 - Kırklareli’nde bir kız öğrenci pansiyonunda kalan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki E.Y., iddiaya göre, erkek arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini kıskanan kız arkadaşı 18 yaşındaki Ö.K. tarafından bıçakla tehdit edildi.



Ö.K.’nın boğazına bıçak dayadığı E.Y., polis tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Ö.K., beş yıldır tanıştığı E.Y. ile aralarında duygusal bağ olduğunu iddia etti.



Olay, dün gece Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci pansiyonunun önünde meydana geldi. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1’inci sınıf öğrencisi E.Y., aralarında erkeklerin de bulunduğu arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Arkadaşının erkeklerle fotoğraf çektirdiğini öğrenen Ö.K., iddiaya göre, kıskançlık krizine girerek Edirne’den Kırklareli’ne geldi.



Pansiyonda kalan E.Y.’yi görüşmek için pansiyon dışına çağıran Ö.K., arkadaşına neden erkeklerle fotoğraf çektirdiğini sorarak boğazına bıçak dayadı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.K.’yı etkisiz hale getirdi. Olay sırasında pansiyonda kalan astım hastası bir öğrenci, yaşanan tartışmayı gördükten sonra krize girdi. Kriz geçiren öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Beş yıldır tanıştığı E.Y. ile aralarında duygusal bağ olduğunu iddia eden Ö.K., polis merkezindeki ifadesinin ardından sabah saatlerinde Kırklareli Adliyesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





