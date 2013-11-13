'Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırabilir'

Necmettin Nursaçan, "bir erkeğin kayınvalidesinin elini öpüp öpemeyeceği" ile ilgili bir soruya, "kayınvalide yaşlıysa sorun yok, genç olursa damadın 'niyetine' bağlı.. Gencecik kayınvalideler var, damat, genç kayınvalidenin elini öperken şehvet hissine kapılmamalı, gönlüne hakim olmalı” diye cevap verdi.

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Necmettin Nursaçan'ın Kanal 7'de yayınlanan programda, stüdyoda programa katılan bir kadın seyircinin “damat, kayınvalidesi genç olursa elini öper mi?” sorusuna verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Sina Koloğlu'nun Milliyet Cadde'de "Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırılabilir" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2013) yazısının ilgili kısmı şöyle:

'Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırılabilir'

Kanal 7’de Necmettin Nursaçan hocamızın sohbetleri ağırlıklı olarak “temas” üzerine oluyor. Kendisine gelen üç sorudan biri mutlaka “Yaparsak günah mı?” başlığını taşıyor. Bir yerde toplumun “günah çerçevesi”yle o çerçeveye nelerin önerildiğini anlamak açısından ilginç bir program. Yani “Bizim milleti anlamak istiyorsan, izlemelisin” sıralamasına girer bu program.

Pazartesi günü, stüdyoda programa katılan bir kadın seyirci şöyle bir soru sordu: “Damat, kayınvalidesi KAgenç olursa elini öper mi?” Yanlış hatırlamıyorsam galiba bu konu, soruyu soran kadının bulunduğu bir ortamda konuşulmuş. Merak etmişler, kendisine “Hocaya bir sor bakalım, ne diyecek?” demişler...

Yaşlıysa sorun yok ama genç olursa...

Necmettin Nursaçan hocamız bu “toplumsal temas” durumlarını biliyor. Sorunun da nereye gittiğini, neden böyle bir soru sorulduğunu gayet iyi anladı. Onun için lafı eveleyip gevelemeden konuya girdi: Kayınvalide yaşlıysa sorun yok, genç olursa damadın “niyetine” bağlı...

“Gencecik kayınvalideler var” dedi hocamız. “Damat, genç kayınvalidenin elini öperken şehvet hissine kapılmamalı, gönlüne hakim olmalı” dedi. “Şahsa göre değişir” diyerek genç kayınvalidelerin iyisi mi ellerinin öpülmemesinin daha hayırlı olacağını altını çizdi.