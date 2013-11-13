T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırabilir'

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Kanal 7'de yorum yapan Necmettin Nursaçan'ın sözlerini köşesine taşıdı

13 Kasım 2013 16:16

Necmettin Nursaçan, "bir erkeğin kayınvalidesinin elini öpüp öpemeyeceği" ile ilgili bir soruya, "kayınvalide yaşlıysa sorun yok, genç olursa  damadın 'niyetine' bağlı.. Gencecik kayınvalideler var, damat, genç kayınvalidenin elini öperken şehvet hissine kapılmamalı, gönlüne hakim olmalı” diye cevap verdi. 

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Necmettin Nursaçan'ın Kanal 7'de yayınlanan programda, stüdyoda programa katılan bir kadın seyircinin “damat, kayınvalidesi genç olursa elini öper mi?” sorusuna verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Sina Koloğlu'nun Milliyet Cadde'de "Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırılabilir" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2013) yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

'Genç kayınvalide şehvet hissi uyandırılabilir'

 

Kanal 7’de Necmettin Nursaçan hocamızın sohbetleri ağırlıklı olarak “temas” üzerine oluyor. Kendisine gelen üç sorudan biri mutlaka “Yaparsak günah mı?” başlığını taşıyor. Bir yerde toplumun “günah çerçevesi”yle o çerçeveye nelerin önerildiğini anlamak açısından ilginç bir program. Yani “Bizim milleti anlamak istiyorsan, izlemelisin” sıralamasına girer bu program.

Pazartesi günü, stüdyoda programa katılan bir kadın seyirci şöyle bir soru sordu: “Damat, kayınvalidesi  KAgenç olursa elini öper mi?” Yanlış hatırlamıyorsam galiba bu konu, soruyu soran kadının bulunduğu bir ortamda konuşulmuş.  Merak etmişler, kendisine “Hocaya bir sor bakalım, ne diyecek?” demişler...

 

Yaşlıysa sorun yok ama genç olursa...

 

Necmettin Nursaçan hocamız bu “toplumsal temas” durumlarını biliyor. Sorunun da nereye gittiğini, neden böyle bir soru sorulduğunu gayet iyi anladı. Onun için lafı eveleyip gevelemeden  konuya girdi: Kayınvalide yaşlıysa sorun yok, genç olursa  damadın “niyetine” bağlı...
“Gencecik kayınvalideler var” dedi hocamız. “Damat, genç kayınvalidenin elini öperken şehvet hissine kapılmamalı, gönlüne hakim olmalı” dedi. “Şahsa göre değişir” diyerek genç kayınvalidelerin iyisi mi ellerinin öpülmemesinin daha hayırlı olacağını altını çizdi.

ETİKETLER

necmettin nursaçankanal 7genç kayınvalideşehvet hissiuyandırıryaşlıdamatgelinel öpme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24