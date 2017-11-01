'Genç Kartallar' açılışı yaptı; Beşiktaş-Monaco: 3-2

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde Monaco'yu 3-2 yendi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 9’da Mertcan Açıkgöz, 32’de Oğuzhan Akgün ve 42’de Mustafa Apardı’dan (pen.) gelirken Fransız ekibin gollerini 45+2’de Bongiovanni ve 54’te Alioui kaydetti.

Monaco'nun ilk mağlubiyeti

Gruptaki ilk puanını iç sahada RB Leipzig karşısında alan siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte puanını 4’e yükselterek 3’üncü sıraya yerleşti.

Beşiktaş’ın mağlup ettiği Monaco’nun, bu yenilgiye kadar 3 maçta 3 galibiyeti bulunuyordu.