Beşiktaş'ın genç kalecisi Servet Dündar son yolculuğuna uğurlandı

Servet Dündar'ın tabutunun üzerine Beşiktaş'ta giydiği kaleci kazağı konuldu. Cenazeye, Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray A Takımı da çelenk yolladı.

DHA'nın haberine göre, cenaze töreni öncesi gazetecilere açıklama yapan Servet Dündar'ın yakını Rıza Dündar, "Acımız çok büyük. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Bu yasalarla ne Özgecan'ları ne Servet'leri koruyabiliriz. Acilen devlet büyüklerinin bir önlem alması lazım. Sultangazi'de her bir saatte olay yaşanıyor" diye konuştu.



'Hiç kimse bunun üstünü örtemez'



Dündar'ın dayısı Battal Kanbey ise "Son 1 haftada 5 gencimizi kaybettik. Çocuklarımız güvende değil. Emniyet Müdürü görevini yapmıyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sesleniyorum: Biz sizin vicdanınıza güvendik. Ama lütfen, Allah rızası için Sultangazi'ye bir el atın. Kaymakam ve Emniyet Müdürü görevini yapmıyor. Boşu boşuna o koltukları işgal etmesinler. Bizim yüreğimize ateş düştü, hiçbir şey alamaz bu ateşi. Biz aşiretiz. Binlerce mensubumuz var. Onları zor tutuyoruz. Eğer emniyet görevini yapmıyorsa, bizler yaparız. Ama biz adalete inanmak istiyoruz. Hiçkimse bunun üstünü örtemez" şeklinde konuştu.

Tabutu eski takım arkadaşları taşıdı

Dündar'ın eski takım arkadaşı Beytullah Ayduvan da, "Annesi 16 sene büyütmüş onu... Belki arkadaşımız daha iyi yerlere gelecekti. Bu kaza değil. Kendi evinin önünde oldu bıçaklanma. Çok üzgünüz. Geçen sene aynı takımda beraber kampa gitmiştik. Aynı odada kalmıştık. Bir anda aramızdan ayrılması kötü oldu. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

Genç kalecinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Beşiktaş altyapı oyuncuları da tabutu bir süre taşıdı. Dündar'ın cenazesi cami avlusundan çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Servet Dündar'ın cenazesi Habipler Mezerlığı'nda toprağa verildi.