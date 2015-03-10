T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın genç kalecisi hayatını kaybetti

Servet Dündar 28 Şubat'ta bıçaklı saldırıya uğramıştı

10 Mart 2015 14:57

Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Servet Dündar hastanede hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 gündür verdiği yaşam savaşını kaybeden Zara Ekinli spor kalecisi 16 yaşındaki Servet Dündar, iddiaya göre, 28 Şubat akşamı Sultançiftliği İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta bulunan bir lokantada akrabası ile yemek yedikten sonra, evinin yolunda 5 kişinin saldırısına uğradı.

DHA’nın haberine göre, yanında bulunan İsrafil Dündar'ı etkisiz hale getirip yaralayan saldırganlardan biri, Servet Dündar'ı da göğsüne sapladığı bıçakla ağır yaraladı. Servet Dündar Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi durmuş halde hastaneye getirilen genç kaleci, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kalbine yakın noktadan 1-2 santim derinliğinde bıçak darbesi aldığı öğrenilen Dündar, bilinci kapalı halde 9 gündür hastanede tedavi altında tutuluyordu. Genç kaleci, öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Akrabaları, Servet Dündar'ın hastaneye getirildiğinde telefonu, cüzdanı ve saatinin yanında olmadığını belirttiler. Dündar geçtiğimiz yıl Beşiktaş U-16 Akademi takımının kalesini korumuştu.

ETİKETLER

beşiktaşgençkalecisiservet dündarhayatınıkaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24