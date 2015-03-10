Beşiktaş'ın genç kalecisi hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Servet Dündar hastanede hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 gündür verdiği yaşam savaşını kaybeden Zara Ekinli spor kalecisi 16 yaşındaki Servet Dündar, iddiaya göre, 28 Şubat akşamı Sultançiftliği İsmetpaşa Mahallesi 95. Sokak'ta bulunan bir lokantada akrabası ile yemek yedikten sonra, evinin yolunda 5 kişinin saldırısına uğradı.

DHA’nın haberine göre, yanında bulunan İsrafil Dündar'ı etkisiz hale getirip yaralayan saldırganlardan biri, Servet Dündar'ı da göğsüne sapladığı bıçakla ağır yaraladı. Servet Dündar Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi durmuş halde hastaneye getirilen genç kaleci, kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kalbine yakın noktadan 1-2 santim derinliğinde bıçak darbesi aldığı öğrenilen Dündar, bilinci kapalı halde 9 gündür hastanede tedavi altında tutuluyordu. Genç kaleci, öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Akrabaları, Servet Dündar'ın hastaneye getirildiğinde telefonu, cüzdanı ve saatinin yanında olmadığını belirttiler. Dündar geçtiğimiz yıl Beşiktaş U-16 Akademi takımının kalesini korumuştu.