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Yaşam

Genç Kagider projesinde erkekler de kızlar için çalışacak

Genç Kagider projesinde genç kızların ekonomik üretkenliğe özendirilmesi hedefleniyor.

20 Şubat 2012 22:24

T24- 37 girişimci kadının bir araya gelerek 2002 yılında kurduğu Kagider,  10 yıl içinde üye sayısı 245’e çıkartırken, yeni hayata geçirdiği  Genç Kagider projesiyle de genç kızları ekonomik üretkenliğe özendirmeyi hedefliyor.  Projenin en önemli farklılığı ise projeyi genç erkeklerin, erkek akademisyenlerin de sahiplenmesi.

Kagider Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan Genç Kagider projesiyle ilgili bilgi verirken şunları söyledi.

“Bu projeyi gençlere yatırım yapmanın önemine inanan bir özel sektör ortağı olan J.P. Morgan Chase Foundation’ın maddi desteği ile hayata geçiriyoruz. Bugün aramızda olan J.P. Morgan Türkiye Genel Müdürü Emre Derman’a da huzurlarınızda teşekkür ederim.

Projemizin diğer paydaşları da; Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversite’sine teşekkür ediyorum.”

Akdoğan projenin amaçlarını da şöyle sıraladı: Kadınların eğitim programlarının, eğitim performanslarının ve hedeflerinin ileride gerek profesyonel gerekse girişimci olarak  iş gücüne katılım yolunda olması mesajının verilmesi,

Kadınların kariyer planlaması yapmalarını, gelecekte iş hayatına odaklanmalarını,iş hayatı içinde yerlerini almalarını ve korumalarını sağlamak, bu bilinci oluşturmak,

Kadınların iş yaşamında bulunmasının öneminin tüm topluma iletilmesinde etkin rol oynamak, farkındalık yaratmak.

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