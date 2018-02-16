Genç Kadınların "Yaratıcı İş Fikirleri" ödüllendirildi

İSTANBUL, (DHA)- HENKEL Gliss ve Watsons işbirliğiyle hayata geçirilen \"Gliss ile Desteğin Yeter, Hayallere Güç Ver\" projesi kapsamında gerçekleşen \"Yaratıcı İş Fikirleri\" yarışmasının ödül töreni İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde (İKÜ) gerçekleşti. Yarışmada 5 proje ödüle layık görüldü.

Törenin açılış konuşmasını, İKÜ İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Yozgat, Proje Yürütücüsü Medpartners firmasından Binnur Akay ile Türk Henkel A.Ş Kurumsal İletişim Müdürü Öznur Çatı gerçekleştirdi.

Projede yer alanlara teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Uğur Yozgat \"Türkiye’nin geleceği için kadınların karar mekanizmalarındaki gücünün ve etkinliğinin, iş hayatına katılım oranının artırılmasının çok önemli olduğu görüşündeyiz. Daha müreffeh ve gelişmiş bir Türkiye, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki etkinlikleriyle mümkündür. İstanbul Kültür Üniversitesi olarak, her zaman bu anlayış doğrultusunda hareket etmekteyiz ve kadın sorunlarına yönelik farkındalık yaratıcı ve destekleyici projeler üretmekte veya girişimleri desteklemekteyiz.” dedi.

\"BÜYÜK İŞLERE KÜÇÜK BAŞLANGIÇ YAPTIK\"

En büyük mutluluklarının gençlerin projeye gösterdiği ilgi olduğuna dikkat çeken proje yürütücülerinden Binnur Akay, \"Genç kızların hayatlarında ufuk açacak, geleceğin girişimcileri, iş kadınları olmalarını sağlayacak projeleri değerlendirdik ve bu yolda ilk adımları için bir başlangıç yapmak, onları teşvik etmek istedik. Böylece büyük işlere küçük başlangıç yaptık.\" şeklinde konuştu.

5 FARKLI İŞ FİKRİ

Öğrencilerden Helin Güzel Timar, \"NT Coat\" (Nanoteknolojik önlük) projesiyle, Merve Çakırca \"Fırsat Menüm\", Ayşenur Çalışkanlar \"Termo-Apne\" (uyku apnesi gibi hastalıklara çözüm üreten proje), Funda Koçak \"EasyHeels\" (yüksekliği ayarlanabilen topuklu ayakkabı), Melisa Ruhat Baran ve BusenurGündöner \"Anne Evi\" (ev kadınlarının yaptığı ev yemeklerinin pazarlandığı e-ticaret sitesi) projeleriyle ödüle layık görüldü. Öğrenciler projelerini katılımcılara sunumlarıyla tanıttı.

Ayşe Kucuroğlu, Aslışah Alkoçlar, Ayşe Tolga, Başak Dizer Tatlıtuğ ve Yasemin Özilhan tarafından hazırlanan saç küpelerinin içinde bulunduğu ürün setlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı projeye katkı sağladı. İş fikirlerine ödül olarak da 3 bin liralık sermaye desteği verildi.

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