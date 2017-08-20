Genç kadının organları 5 kişiye umut oldu

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Salihli İlçesi\'nde, beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Sibel Dal\'ın organları, 5 kişiye umut oldu.

Salihli\'de bir çocuk annesi Sibel Dal, rahatsızlanınca yakınları tarafından Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan Sibel Dal, buradaki ilk müdahalenin ardından ilçedeki Özel Medigüneş Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Dal\'ın dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Özel Medigüneş Hastanesi Anestezi ve Reaminsyon Uzmanı Dr. İbrahim Uğur, Dal\'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Alınan olumlu yanıtın ardından Pamukkale Üniversitesi\'nden gelen ekrip, yapılan operasyonla Dal\'ın karaciğer, pankreas, 2 böbreği ve 1 korneasını aldı. Organlar, nakil bekleyen hastalera nakledilmek üzere çeşitli hastanelere gönderildi.

Özel Medigüneş Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Seçkin Meriçeli, organ bağışının önemine dikkat çekerek aileye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Dal\'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Yılmaz Mahallesi\'ndeki Merkez Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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