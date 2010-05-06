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Yaşam

Genç kadının korkunç sonu

25 yaşındaki Lauren Failla 28 Nisan günü dalış yaparken ortadan kayboldu. 30 Nisan'da cesedi bulunan Failla'nın ölüm nedeni belli oldu..

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Andaman ve Nicobar Adaları'nda erkek arkadaşıyla birlikte tatilini geçiren 25 yaşındaki Lauren Failla, 28 Nisan'da dalış yaparken ortadan kaybolmuştu. İngiltere'de Sotheby's Sanat Enstitüsü'nde eğitim alan Amerikalı öğrencinin cesedi 30 Nisan günü bulunabildi.


Ablasının da dört yıl önce kaya tırmanışı yaparken hayatını kaybettiğini söyleyen ailesi, Failla'nın da ölümüyle yıkılmış durumda.


Dalış yaptığı yerde timsah saldırısına uğradığı öğrenilen genç kadının ailesi, aynı noktada daha önce de tam 24 kez timsahların insanlara saldırdığının bilindiğini ancak hiçbir uyarıda bulunulmadığını öğrendiklerinde, yetkililere ateş püskürdüler.


Geçtiğimiz 25 yılda 24 kişinin timsah saldırısına uğradığı belirtilirken, bu saldırılardan dördünün ölümle sonuçlandığı da açıklandı.


Lauren'in güvenli olduğunu düşündüğü için yüzdüğünü söyleyen ailesi, eğer uyarı olsaydı, genç kadının kendisini riske etmeyeceğini düşündüklerini belirttiler.


Lauren'e saldırıp, öldürdüğü tespit edilen tuzlu su timsahlarının insanlara saldırmasının çok nadir durumlarda gerçekleştiği belirtiliyor. (Milliyet)

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