Genç kadının korkunç sonu

T24-

Ablasının da dört yıl önce kaya tırmanışı yaparken hayatını kaybettiğini söyleyen ailesi, Failla'nın da ölümüyle yıkılmış durumda.Dalış yaptığı yerde timsah saldırısına uğradığı öğrenilen genç kadının ailesi, aynı noktada daha önce de tam 24 kez timsahların insanlara saldırdığının bilindiğini ancak hiçbir uyarıda bulunulmadığını öğrendiklerinde, yetkililere ateş püskürdüler.Geçtiğimiz 25 yılda 24 kişinin timsah saldırısına uğradığı belirtilirken, bu saldırılardan dördünün ölümle sonuçlandığı da açıklandı.Lauren'in güvenli olduğunu düşündüğü için yüzdüğünü söyleyen ailesi, eğer uyarı olsaydı, genç kadının kendisini riske etmeyeceğini düşündüklerini belirttiler.Lauren'e saldırıp, öldürdüğü tespit edilen tuzlu su timsahlarının insanlara saldırmasının çok nadir durumlarda gerçekleştiği belirtiliyor. (Milliyet)