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Yaşam

Genç kadını eve kapatıp iki gün boyunca tecavüz ettiler!

Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda iki şüpheli tutuklandı

08 Eylül 2016 22:14

İzmir'de genç bir kadını bir eve kapatıp 2 gün boyunca tecavüz ettiği iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, olay geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri eve girmek istedi.

 

"2 gün boyunca tecavüz ettiler"

 

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri yerde yarı baygın çıplak yatan 21 yaşındaki A.A. isimli genç kızı buldu. Hastaneye kaldırılan A.A., polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi.

 

Suç kaydı çıktı

 

Şikâyet üzerine araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce poliste kaydı bulunan işsiz olduğu öğrenilen Tuncay S. (30) ve Abdullah K (54) olduğunu belirledi.

 

Tutuklandılar

 

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildikten sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin iddiaya göre genç kadını zorla eve götürerek para ile ilişkiye girmek istedikleri ancak kadının karşı çıkması üzerine şüphelilerin A.A.'ya tecavüz ettikleri iddia edildi.

 

 

 

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