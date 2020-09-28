Genç kadını dövüp, kayalıklara attılar!

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar sahilinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç bir kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi.

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana gelen olayda, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti.



Vücudunda darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verilirken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı.



Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)