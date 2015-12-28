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Yaşam

Genç kadın: Tartıştık, boğazını sıktım, sonra annem öldü

Annesin öldüren genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

28 Aralık 2015 11:50

İstanbul Uskumruköy’de psikolojik sorunları bulunan genç kadın, tedavisi nedeniyle tartıştığı üst düzey yönetici annesini elleriyle boğarak öldürdü. ABD’de eğitim görmüş genç kadın, o anları, “Tartıştık, boğazını sıktım. Sonra annem öldü” sözleriyle aktardı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sarıyer Uskumruköy’deki Bizim Vadi Sitesi’nde yaşayan, özel bir bankanın üst düzey yöneticisi Belgin Hızal (57), Bodrum’da takı yapıp satarak yaşamını kazanan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan kızı Aslı Sönmezler’i (34) tedavi amacıyla üç ay önce yanına getirdi. Ancak iddiaya göre, anne-kız arasında, önceki akşam ‘tedavi tartışması’ çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslı Sönmezler, evin mutfağında boğazını sıkarak annesini öldürdü ve jandarmaya haber verdi. Olay yerinde annenin cesediyle karşılaşan Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleri, Aslı Sönmezler’i gözaltına aldı. Aslı Sönmezler, dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

Nöbetçi savcıya gözyaşları arasında ifade veren Sönmezler, korkunç anları şöyle anlattı: “Akşam annemle tartıştık. Kendimi kaybettim. Mutfaktaydık, tartışma büyüyünce annemin boğazını sıktım. Bir süre bırakmadım, arbede oldu. Annem sonra öldü.”

Sönmezler, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi 10’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli olduğu halde çalışmaya devam eden Belgin Hızal’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp’a sevk edildi.

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