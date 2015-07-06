Genç kadın sahurdan sonra yattı, bir daha uyanamadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede Başhemşire olarak görev yapan ve 20 gün sonra evleneceği öğrenilen 28 yaşındaki Hatice Yeşil sahurdan sonra evinde ölü bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Körfez ilçesinin Yarımca semtinde oturan genç kadın, ailesiyle birlikte bu sabaha karşı sahur yaptıktan sonra yattı. Ancak sabah kalkmayınca odasına giren ailesi, kızlarını hareketsiz halde buldu. Ailesinin 112'ye haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hatice Yeşil'in kalbinin durduğunu belirleyince dakikalarca kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Ancak çabalara rağmen Yeşil, yaşama döndürülemedi.

Cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak otopsiye alınan Hatice Yeşil'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek.