 GENÇ KADIN OTELDE DOĞUM YAPTI; HAVALİMANI PERSONELİ SEFERBER OLDU

* Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün gece otelde doğum yapan ABD\'li anne ve bebeğine, Atatürk Havalimanı\'nda görev yapan çalışanlar yardıma koştu. Annenin kağıt havlulara sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi.

Türk Hava Yolları\'nın (THY) uçağı ile dün Atlanta\'dan İstanbul\'a gelen ve bugün Almanya\'nın Stutgart kentine gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri\'nde yer personeli olarak çalışan 22 yaşındaki Tai Freeman dinlenmek için Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otele yerleşti. Doğum sancısı tutan Freeman, dün akşam saat 20.40\'ta erkek bir çocuk doğurdu. Kendi imkanlarıyla bebeğinin göbek bağını kesen Freeman, Stutgart\'a gitmek için sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı\'na geldi. Bir kadının kağıt havlulara sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için adeta seferber oldu. Bebeğe bez, mama ve kıyafet alan çalışanlar, genç anne Tia Freeman\'a yardım ettiler. Bebeğini kucağına alarak, Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilere konuşan Freeman, Atlanta\'dan Stutgart\'a gitmek için İstanbul\'a geldiğini ve dinlenmek için otele yerleştiğini söyleyerek, \"Dün gece 20.40\'ta doğdu. Şimdi de geri gitmeye çalışıyorduk. İyi hissediyorum. Şimdi iyileştiğimi tahmin ediyorum. İstanbul\'a indim Almanya\'ya gidecektim. Otele yerleştim sonra sürpriz bir şekilde doğum gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde oldu. Hastaneye gidemedim. Babası Atlanta\'da. Almanya\'ya arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum\" dedi. Çalışanlar ve genç anne ve bebekle gazetecilere poz verdi. Bebeğe Xavier adının yanına Ata ismi de verildi. Tia Freeman ve Xavier Ata bebek işlemler için ABD\'nin İstanbul Konsolosluğu\'na götürüldü. Otele yerleştirilecek anne ve bebek kurallar gereği 48 saat İstanbul\'da kalıp sağlık kontrolünden sonra Stutgart\'a uçabilecek.

Görüntü Dökümü:

-Genç anne ve bebeği için koşuşturan ve battaniye bez getiren personel

-Genç anne ve bebeğin bebek bakım odasında personel tarafından bakımı

-Genç anne ve bebeğin bebek bakım odasından çıkışı ve poz vermeleri

-Freeman\'ın kucağında bebeği ile konuşması

-Genç anne, bebek ve personelin poz vermesi





