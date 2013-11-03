Genç kadın kuaförü bastı: Bir ölü bir yaralı

İstanbul Pendik'te eski erkek arkadaşı Bayram Y.'nin çalıştığı kuaföre gelen Selda Ş. dehşet saçtı. Silahını çeken Selda Ş. Bayram Y'yi öldürdü, ağabeyini ise yaraladı.

Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yılmazlar Erkek Kuaförü içerisinde dün akşam 20:30 sıralarında meydana geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde İddiaya göre, kuaför dükkanına gelen 31 yaşındaki Selda Ş., silahını çekerek işyeri sahibi Bayram Y. (39) ve ağabeyini silahla yaraladı.

Bayram Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Selda Ş. olay yerine intikal eden polis ekiplerince silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Selda Ş. ile öldürdüğü Bayram Y. arasında 10 yıl öncesine dayalı ilişki olduğu bilgisine ulaştı.

Bayram Y.'nin bir başka kadınla evlendikten sonra Selda Ş. tarafından zaman zaman rahatsız edildiği ileri sürüldü.

Bir dönem psikolojik tedavi gördüğü de iddia edilen Selda Ş.'nin Bayram Y'yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Selda Ş., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.