Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldü!

İtalya'da üniversite öğrencisi bir genç kadın, ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından yakılarak öldürüldü.

Roma'da yaşanan olayı soruşturan yetkililerden biri, bunun bugüne kadar karşılaştığı en vahşi saldırı olduğunu söyledi.

Pazar günü, 27 yaşındaki Vincenzo Paduano, kendisinden ayrılan Roma Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Sara Di Pietrantonio'nun arabasını takip etti.

Müfettişler, güvenlik görevlisi olan adamın iki yıl boyunca kadınla ilişki içinde olduğunu, olay sırasında önce arabasını takip ettiğini, sonra da Roma'nın bir dış mahallesindeki bir caddede onu yol kenarına çekmeye zorladığını söyledi.

Şafak vaktinden önce yaşanan olayda saldırgan ilk olarak aracı ateşe verdi.

Bu saldırı ardından kaçmaya başlayan Pietrantonio'yu yaklaşık 500 metre kovalayan Paduano, yakaladığı yerde genç kadını yaktı.

Müfettişler, saldırganın genç kadının üstüne alkol döktüğünü sonra da bir çakmakla başını ateşe verdiğini söyledi.

Soruşturmada görevli emniyet yetkilisi Luigi Silipo, "Bu işte geçirdiğim 25 yıllık süre boyunca hiç bu kadar vahşi bir şey görmediğimi söyleyebilirim" dedi.

Sorgusunun başında cinayet suçlamasını reddeden Pietrantonio, sekiz saat sonra genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Silipo sorguyla ilgili, "saldırganın, terk edildiği gerçeğini kabul edemediğini" söyledi.

'Yoldan geçenler durmadı'

Olayın yaşandığı yerdeki bir güvenlik kamerası, saldırı sırasında yaşanan olayların bir bölümünü kayıt altına aldı.

Kamera görüntülerinin, kadının yardım için bağırırken yanından geçen arabaların durmadığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Olayla ilgili bir basın açıklaması yapan soruşturmanın savcısı Maria Monteleone vatandaşlara, 'böyle durumlardaki kadınlara yardım etme çağrısı' yaptı.

Savcı, 'böyle durumlarla karşılaşan vatandaşların başlarını diğer tarafa çevirmemeleri gerektiğini' belirtti.

Monteleone, çevreden geçenlerin yardım etmesi durumunda kadının hayatının kurtarılmış olabileceğini söyledi.

Kadınlara da seslenen Monteleone, 'tehditkar davranışları gizli tutmama' çağrısı yaptı.

İtalya'da kadın örgütleri uzun süredir, erkeklerin kendilerinden ayrılan kadınlara şiddet uygulaması vakalarının son bulması için zihniyet değişikliği adına mücadele yürütüyor.