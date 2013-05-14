Genç kadın cadde ortasında benzin dökülüp yakıldı

Adapazarı 'nda 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Aslı Can, dün gece Adapazarı şehir merkezinde evine giderken, cadde ortasına üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Alev topuna dönen kadın, yangın söndürücü ile müdahele edilerek söndürüldü. Hastaneye kaldırılan ve daha sonra İstanbul'a sevk edilen kadını, üvey amcası Tayfun B.'nin yaktığı öne sürüldü.

Olay dün saat 23.3O sıralarında Adapazarı Yahyalar Mahallesi Hasırcılar Mevkisi'inde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Aslı Can, yürüyerek evine giderken, cadde ortasında tartıştığı bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Zafer Tokuş ve Aziz Güvener'in Doğan Haber ajansı'nda yer alan haberine göre, çevre esnafının ifedesine göre ateş topuna dönen ve caddede çığlık atarak koşan kadını, bir esnaf işyerindeki yangın söndürücü ile müdahele ederek söndürdü.

Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, acil servise alınırken sedyede acılar içerinde kıvrandı. Eli yüzü ve vucudunun üst kısmı yanan genç kadın, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olay yerinde yaptığı araştırmada pet şişe içerisinde benzin bulurken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen genç kadının üvey amcası 37 yaşındaki Tayfun B.'nin arandığı bildirildi.