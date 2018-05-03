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Spor

Genç judocular Avrupa Kupası için Romanya yolcusu

İSTANBUL / DHA Ümit Milli kadın ve erkek Judo Takımı, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde 4-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası'nda madalya için tatamiye çıkacak

03 Mayıs 2018 15:17

İSTANBUL / DHA

Ümit Milli kadın ve erkek Judo Takımı, Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde 4-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası\'nda madalya için tatamiye çıkacak. 12 kadın ve 14 erkek judoka, bugün karayoluyla Romanya\'ya yola çıktı.
Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan isimler şöyle:
KADINLAR: 40 Kg: Ceren Kanyılmaz, Ecre Alayıldız, 44 Kg: Hanife Özcan, 52 Kg: Ayşenur Budak, Sevcan Yılmaz, 57 Kg: Sıla Korkmaz, Özlem Yıldız, 63 Kg: Seydanur Aydın, Gülşah Ayan, 70 Kg: Serdem Daharlı, +70 Kg: Sevda Taşlı, Hayrunnisa Aslan.
ERKEKLER: 50 Kg: Emirhan Karahan, Muhammed Demirel, 55 Kg: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara, Berat Bahadır, 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Umalt Demriel, Niyazi Gökçen, 81 Kg: Ahmet Çuhadır, Cem Demirtaş, 90 Kg: Fatih Acet, Abdullah Solakoğlu, +90 Kg: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan.

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