Genç judocular Avrupa Kupası için Romanya yolcusu

İSTANBUL / DHA

Ümit Milli kadın ve erkek Judo Takımı, Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde 4-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası\'nda madalya için tatamiye çıkacak. 12 kadın ve 14 erkek judoka, bugün karayoluyla Romanya\'ya yola çıktı.

Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan isimler şöyle:

KADINLAR: 40 Kg: Ceren Kanyılmaz, Ecre Alayıldız, 44 Kg: Hanife Özcan, 52 Kg: Ayşenur Budak, Sevcan Yılmaz, 57 Kg: Sıla Korkmaz, Özlem Yıldız, 63 Kg: Seydanur Aydın, Gülşah Ayan, 70 Kg: Serdem Daharlı, +70 Kg: Sevda Taşlı, Hayrunnisa Aslan.

ERKEKLER: 50 Kg: Emirhan Karahan, Muhammed Demirel, 55 Kg: Ejder Toktay, Abdülaziz Kara, Berat Bahadır, 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Umalt Demriel, Niyazi Gökçen, 81 Kg: Ahmet Çuhadır, Cem Demirtaş, 90 Kg: Fatih Acet, Abdullah Solakoğlu, +90 Kg: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan.