Genç İşsizler Platformu: İşsizlik en çok genç kadınları vurdu; ne çalışan ne okuyan kadınların oranı erkeklerin iki katı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı işsizlik verisini değerlendiren Genç İşsizler Platformu, 15-34 yaş grubunda 2 milyon 209 bin gencin işsiz olduğunu belirtti.

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. M. Murat Kubilay yaptığı değerlendirmede, “Finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018'den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu genç çalışan sayısı 1 milyon 827 bin kişi azalmıştır” dedi. Kubilay’ın verdiği bilgilere göre tablo genç kadınlar arasında daha karanlık bir nitelik kazanıyor. Buna göre üniversite mezunu 1 milyon 23 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramıyor ve işsiz sayılmıyor. İşgücüne katılım en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki kişilerde düşük. Bu eğitim düzeyindeki 4 milyon 838 bin kadın iş gücünde dahi yer almıyor.

Öte yandan 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan/ staj gören genç sayısı 5 milyon 849 bine ulaştı. Gençlerin yüzde 32,8’i ekonomik faaliyetlere katkı veremiyor ve aynı zamanda eğitim veya staj yoluyla kendisini geliştiremiyor. Bu kategorideki genç sayısı Finlandiya, Slovakya ve Norveç gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin her birinin toplam nüfusu kadar.

Aynı yaş grubundaki genç kadınların eğitime ve istihdama dahil olmayanlarının sayısı 3 milyon 816 bin. Genç kadınlarda bu oran yüzde 43,3 olup aynı yaş grubundaki erkeklerin yüzde 22,6 oranının çok üstünde.

"Fırsat eşitsizliği ve hak kaybı"

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. M. Murat Kubilay, “Çalışma ve eğitim alma hakkında kadınların durumu erkeklere göre çok daha kötü olup; cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliği yaratmakta ve sosyal hak kaybına neden olmakta” dedi.