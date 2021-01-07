Genç İşsizler Platformu: Her yıl yeni 600 bin yeni üniversite mezunu iş arayacak

15-34 yaş arasında yüzde 24.3'e ulaşan işsizlik oranı önümüzdeki yıllar için alarm zilleri çalmaya başladı. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, 2.4 milyon işsiz gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğunu belirterek, “3 yılın her birinde 600 bin mezun iş arayacak. Genç işsizlik sorununun sonuçlarıyla o zaman yüzleşeceğiz” dedi.

Genç İşsizler Platformu Sözcüsü ve ekonomist Dr. Kubilay, Sözcü'den Nuray Tarhan'a yaptığı açıklamalarda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre 15-34 yaş arasındaki 2 milyon 429 bin işsiz gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki 3 yılın her birinde yaklaşık 500 bin lisans, 300 bin ön lisans ve 100 bin lisans üstü yeni mezun verilecek. Bu mezunların bir kısmının yeni bir diploma için eğitime döneceği ve bir kısmının da gönüllü çalışmak istemeyeceğini varsaysak bile her yıl yeni 600 bin mezunun iş aramaya başlayacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“1.2 milyon genç umudu kesti”

Gençlerin 1 milyon 277 bininin iş gücünün içinde bile olmadığına dikkat çeken Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha doğrusu, bu gençler iş bulma umudunu kaybettikleri için artık iş aramıyorlar. Aslında iş olsa çalışacak ve hatta yarı zamanlı ve düşük ücretli işleri de kabul edecek durumdalar ama iş yok. Bu esnada Kredi Yurtlar Kurumu'nun borç tuzağına düşenleri ve birçok ailenin sınırlı tasarruflarını tükettiğini de unutmamak gerek.

"İşverenin istihdam isteksizliğine gençler eğitim düzeylerini artırarak karşılık verdi"

2015'in ilk çeyreğinden 2020 yılının aynı çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık yüksek okul mezunu (doktora mezunları da dahil) kişi sayısı 4.2 milyondan 5.6 milyona çıktı. Yani işverenin yatırım ve istihdam isteksizliğine iş bulmak isteyen gençler eğitim düzeylerini artırarak karşılık verdiler. Ancak istihdam yaratmayıp sadece dış açık yaratarak yoksullaştıran büyüme sonucunu veren ekonomi modelinden ötürü bu çabalar da istenen sonucu veremedi."

“5 yılda özel sektör istihdamı hiç artmadı”

Dr. Murat Kubilay, emek piyasasında büyük sorunlar olduğunu ve bundan en çok zarar genç ve iş gücüne yeni katılanların zarar gördüğünü vurguladı. Kubilay, “2015'in ilk çeyreğinden 2020'nin ilk çeyreğine kadarki 5 yılda pandemi olmamasına ve ekonomi büyümesine rağmen özel sektör istihdamı hiç artmadı” dedi.