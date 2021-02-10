Genç İşsizler Platformu: Geniş tanımlı genç işsizlik oranı yüzde 40.5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verisini değerlendiren Genç İşsizler Platformu, geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 40,5’e ulaştığını belirtti.

TÜİK’e göre 15-24 yaş arası dar tanımlı genç işsizliğin yüzde 25,4 olduğuna dikkat çeken Genç İşsizler Platformu, iş bulma ümidini tümden yitiren, önceki iş başvurularına yanıt beklediği için son dönemde yeni başvuru yapmayan ve sadece mevsimlik çalışanlar da eklendiğinde geniş tanımlı genç işsizliğin yüzde 40,5’e ulaştığı bilgisini verdi. Açıklamada, “2017’den bugüne ekonomik buhran ve pandemi nedeniyle 15-34 yaş arası genç istihdamda 1 milyon 155 bin kişilik kayıp yaşanmıştır” ifadesine yer verildi.

24,2 milyon gençten sadece yüzde 43,8’inin çalıştığına dikkat çeken Genç İşsizler Platformu şu bilgileri verdi:

“960 bin üniversite mezunu işsize ek 1 milyon 269 bin üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme ve yeni iş başvurusu yapmama gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almayıp iktisaden atıl kalmaktadır. Üniversite mezunu 972 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamaktadır. İlköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki 4 milyon 460 bin kadın iş gücünde dahi yer almamaktadır. 15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 11 milyon 171 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almamaktadır.”

İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresinin de uzadığı vurgulanan açıklamada, “1 yıldan fazla süre iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı 1 yılda 479 binden 509 bine çıkmıştır” denildi.