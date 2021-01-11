Genç İşsizler Platformu: Çalışan genç sayısı 1 milyon 73 bin kişi azaldı

Genç İşsizler Platformu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı veriler ile İŞKUR’a dayanarak 15-34 yaş grubunda işsiz sayısının 2 milyon 426 bine yükseldiğini açıkladı.

Genç İşsizler Platformu’nun raporunda, “Finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018'den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinden itibaren 15-34 yaş grubu genç çalışan sayısı 1 milyon 73 bin kişi azalmıştır” denidi.

964 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 260 bin mezunun iş bulma ümidini kaybetme, eğitime devam etme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerle işgücünde yer almadığına dikkat çekilen raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

“15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 11 milyon 2 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almamaktadır. 24,2 milyon gençten yalnızca yüzde 44,4’ü çalışmaktadır. Çalışan her genç en az 1 gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor gözükmektedir.

15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de çalışan/ staj gören genç oranı yüzde 31,2’ye ulaşmış; toplam sayı 5 milyon 586 bine çıkmıştır. Bu sayı Ankara il nüfusu kadardır.”

Genç kadınlar istihdama katılmıyor

Genç kadınların istihdam dışında kalmasına dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Üniversite mezunu 950 bin kadın yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş aramamakta ve işsiz sayılmamaktadır. İlköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki 4 milyon 441 bin kadın iş gücünde dahi yer almamaktadır. Genç kadınların arasında eğitime ve istihdama dâhil olmayanların sayısı 3 milyon 723 bin olup bu oran yüzde 42,2’dir ve erkeklerin yüzde 20,5 oranının çok üstündedir.”

Raporda, işsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresinin de uzadığı, 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı son 1 yılda 478 binden 510 bine çıktığı kaydedildi.