"Genç işsiz sayısı 2.5 milyona çıktı; 550 bin üniversite mezunu 1 yıldan fazla süredir iş arıyor ama bulamıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı istihdam verilerini değerlendiren Genç İşsizler Platformu, genç işsizliğin son durumunu ortaya koyan bir rapor yayınladı.

Genç İşsizler Platformu’nun raporuna göre finansal istikrarsızlıkla başlayan ve Nisan 2018’den itibaren etkisi belirginleşen ekonomik kriz sürecinde 15-34 yaş grubu genç çalışan sayısı 1 milyon 186 bin kişi azaldı. 15-34 yaş grubunda işsiz sayısı 2 milyon 506 bine çıktı.

876 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 317 bin üniversite mezunu iş bulma ümidini kaybetme, eğitime devam etme, ev işleriyle meşgul olma gibi nedenlerle iş gücünde dahi yer almadıkları halde işsiz dahi sayılmıyorlar.

İş gücüne katılımın en çok ilköğretim ve altındaki eğitim düzeyindeki kişilerde düşük olduğu görülüyor. Bu eğitim düzeyindeki 4 milyon 497 bin kadın iş gücünde dahi yer almıyor.

11 milyon genç işgücünde bile değil

15-34 yaş grubundaki işsizlerin yanı sıra 10 milyon 974 bin genç iş gücünün dahi içinde yer almıyor. 24,1 milyon gençten yalnızca yüzde 44,1’i çalışıyor. Çalışan her genç en az 1 gencin daha ekonomik sorumluluğunu taşıyor.

15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de çalışan/staj gören genç oranı yüzde 33,1’e ulaştı; toplam sayı 5 milyon 903 bine çıktı.

Genç kadınların arasında eğitime ve istihdama dâhil olmayanların oranı yüzde 44,5’e yükseldi. Bu oran, erkeklerin yüzde 21,9’luk oranının çok üstünde. Üniversite mezunu 992 bin kadın da yüksek eğitim düzeylerine rağmen iş arıyor ve işsiz sayılmıyor.

Genç İşsizler Platformu, çalışma ve eğitim alma hakkında kadınların durumu erkeklere göre çok daha kötü durumda olduğu; cinsiyete dayalı sosyal hak kaybının yaşandığını belirtti.

İşsizlik süresi uzuyor

İşsizlik sayı ve oranlarındaki artışa ek olarak işsizlik süresi de uzuyor. 1 yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı son 1 yılda 435 binden 546 bine çıktı.

Üniversite mezunlarının iş arama süreleri de uzuyor. 1 yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 191 binden 217 bine yükseldi. Genç İşsizler Platformu, “Yeni mezunlar; KYK kredilerini ödeme fırsatı bulamamakta, yükselen faizler nedeniyle borçları artmakta ve bazı durumlarda haciz ile karşı karşıya kalmaktadırlar” dedi.