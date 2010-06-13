Genç işadamı kavgada vurularak öldü

T24 - Denizcilik sektörünün önde gelen gruplarından Halikarnas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Özkaynak'ın oğlu 31 yaşındaki Demokan Özkaynak, Fethiye'de araç parkı tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayda 2 kişi de yaralandı.





Demokan Özkaynak, dün gece arkadaşı Levent Bakıray ile birlikte Uluslararası Gourmet Riders Festivali'ne katılmak üzere Günlüklü Koyu'na gitti. Koyda, otopark görevlisi 51 yaşındaki N.B. ile Özkaynak arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancalarını çeken Demokan Özkaynak, arkadaşı Levent Bakıray ve otopark görevlisi N.B. çeşitli yerlerinden yaralandı.





Hürriyet'in haberine göre festival alanında bulunanlar tarafından çağırılan ambulanslar, yaralıları Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Demokan Özkaynak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Yaralı Levent Bakıray ile otopark görevlisi N.B.'nin hastanede tedavisi sürerken, Özkaynak’ın cesedi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





Demokan Özkaynak, geçtiğimiz aylarda Halikarnas Şirketler Grubu'na bağlı Akdeniz’in gözde marinalarından Marmaris Yacht Marin’de yönetime getirilmişti.