Genç hemşirenin ölümündeki sır çözüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. kattan düşerek ölen hemşire Şebnem Köker soruşturmasını tamamlandı. Düşüş şekli ve sevgilisinin çelişkili ifadeleri, Şebnem Köker'in cinayete kurban gittiğini ortaya koydu.

Köker'in sevgilisi sanık Timuçin Bayhan, 7 Haziran'da tanık olarak verdiği ilk ifadesinde, Köker'in saat 19.00'da otele geri gelerek telefonunu sahilde düşürdüğünü söylediğini anlattı.



Sabah'ın haberine göre Bayhan şüpheli olarak 13 Haziran'da alınan ikinci ifadesinde ise Köker'in saat 23.00 sıralarında otele geri dönüp telefonunu denize düşürdüğünü söylediğini dile getirdi. İki farklı ifade sonrası Şebnem Köker soruşturmasında seyir değişti.

Bayhan'ın iki ifadede farklı saatler vermesi ve çelişkili konuşması cinayet şüphesini arttırdı. Ayrıca cansız manken ile olay yerinde yapılan keşfin ardından genç kadının düşüş şekline göre itilerek aşağı atılma ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirlendi. Tüm bu deliller çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köker'in ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Müebbet hapis isteniyor

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Köker'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın (34) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.