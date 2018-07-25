Genç haltercilerden 7 madalya daha

İtalya'nın Milano kentinde devam eden 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3. gününde milli takım sporcuları, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Böylece milliler toplamda 26 madalyaya ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kazandığı 2 altın madalya, 17 yaş altı erkekler 69 kiloda mücadele eden Muhammet Furkan Özbek'ten geldi.

Muhammet Furkan Özbek, koparmada 136 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, silkmede 163, toplamda da 299 kiloya ulaşarak 2 altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

17 yaş altı kızlar 44 kiloda Nida Karasakal, koparmada 62 kiloyla gümüş madalya kazanırken, silkmede 77, toplamda da 139 kiloyla 2 bronz madalya elde etti.

15 yaş altı kızlar 63 kiloda podyuma çıkan Zeynep Usul, koparma ve toplamda dereceye giremezken, silkmede 78 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda 3. gün geride kalırken Türkiye, toplamda 4 altın, 11 gümüş ve 11 bronz madalyaya ulaştı.