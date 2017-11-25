Genç golcü Umut Bozok'tan bir sezon içinde 3'üncü hat-trick

Performansıyla dikkat çeken Bozok, henüz A Milli Takım tercihini yapmadı

İSTANBUL / DHA

Fransa 2\'nci Lig\'de Nimes forması giyen Türkiye U-21 Milli Takımı\'nın golcüsü Umut Bozok, bir sezon içinde 3\'üncü kez hat-trick yaptı.

2017-2018 sezonu öncesi 150 bin euro\'ya Fransa Ulusal Lig ekibi Consolat Marsilya\'dan Nimes\'e transfer olan genç oyuncu, bu sezon 2\'nci Lig\'de 15 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi. Umut Bozok, Brest, Quevilly ve Bourg en Bresse maçlarında da 3\'er gole imza atarak yıldızlaştı.

GALATASARAY\'IN DA GÜNDEMİNDE

Performansıyla Galatasaray\'ın da gündemine gelen genç futbolcu, farklı yaş gruplarında da giydiği milli takım formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti. Henüz A Milli Takım seviyesinde oynamayan genç futbolcunun, Türkiye A Milli Takım ve Fransa A Milli Takım formalarını giyme olasılığı bulunuyor.