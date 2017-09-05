Genç göçmenleri koruyan program iptal

Trump yönetimi, aileleriyle birlikte çocuk yaşta ABD'ye yasadışı olarak göç etmiş ve hayatlarının büyük bir kısmını burada geçirmiş çocuk ve genç göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmelerine engel olan uygulamayı kaldırmaya karar verdi.

ABD Adalet Bakanı Sessions, ABD'de yaklaşık 800 bin kişiyi etkileyecek ve bir önceki Başkan Barack Obama döneminde geçen göçmen DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals ) uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı. Kamuoyunda DACA'dan yararlanan 800 bin kişi için "Dreamer" (hayalci) tanımı kullanılıyordu.

Programın "anayasaya aykırı” olduğunu savunan Sessions, uygulamanın "yasadışı yabancıların işe yerleşmeleri sebebiyle yüz binlerce Amerikalı'nın o işlerden yoksun bırakılmalarına sebep” olduğunu söyledi.

Sessions, Trump yönetiminin bu genç göçmen kitlesini koruyacak alternatif bir yöntem için ABD Kongresi'ni teşvik ettiğini ve ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet eden yasal bir göç uygulamasının olması gerektiğini belirtti.

Obama uygulamayı 2012'de geçirmişti

Kongre'de konuyla ilgili ortak bir kararın çıkmaması üzerine 2012 yılında Obama başkanlık kararnamesi ile çocuk yaşta ABD'ye gelen göçmenlerin ülkedeki statülerini düzenleyen DACA uygulamasını geçirmişti.

Bu uygulamaya göre, gerekli kriterleri sağlayan kendileri çocuk yaştayken aileleri tarafından yasadışı olarak ABD'ye getirilen ve hayatlarının önemli kısmını bu ülkede geçiren genç göçmenlerin ülkeden sınırdışı edilmeleri iki yıl süreyle erteleniyor. Bu kriterler arasında ABD'de liseyi bitirmek veya ABD Ordusu'nda hizmet vermek de bulunuyor. Ayrıca başvuranlara iki yıl süreyle okuma veya çalışma izni de veriliyor.

Trump kararını savundu

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, kararını savundu.

Trump açıklamasında "Çoğunluğu şu anda yetişkin olan çocukları ebeveynlerinin eylemlerinden dolayı cezalandırmak istemiyorum. Ancak bizim bir fırsatlar ülkesi olmamızın aslında bir yasalar ülkesi olmamızla ilgili olduğunu fark etmemiz gerekir” dedi.

Trump ayrıca göç yasasının çıkartılması için sıranın Kongre'de olduğunu söyledi.

Tahminlere göre ABD’de 11 milyon civarı yasadışı göçmen bulunuyor ve bu kişilerin birçoğu Hispanik.

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AP/Reuters/AFP/dpa/DÇ/HS