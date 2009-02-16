Genç girişimciler Türkiye’ye ödül getirdi

Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Genç Başarı Kulübü öğrencileri, Belçika'da düzenlenen "Uluslararası Genç Girişimciler Öğrenci Ticaret Fuarı"nda tasarladıkları projeyle birincilik ödülü aldı.



Global Tanıtım'dan yapılan açıklamaya göre, Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Genç Başarı Kulübü öğrencileri, Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın desteği ile Belçika'da düzenlenen fuara katıldı.



Kulüp üyesi 8 öğrenci, iş adamlarından öğrencilere kadar her kesim için tasarladıkları ve "COMBOrganizer" adını verdikleri fonksiyonel organizer ile birincilik ödülüne layık görüldü.



Işıkkent Lisesi öğrencileri önce Genç Başarı Lise Programı kapsamındaki "Genç Başarı Şirket Programı" dahilinde "ISC.JA" adında bir şirket kurdu. Bu şirket bünyesinde de "COMBOrganizer" adlı ürünü tasarladı.



Yaşları 14-18 arasında değişen öğrenciler, şirketin faaliyet raporlarını, pazarlama ve satış stratejilerini belirledi ve bu doğrultuda "COMBOrganizer" ürününü Belçika'daki Cora Alışveriş Merkezi'nde kurdukları stantta satışa sundu. Öğrenciler, ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmını Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza attı.



İlk katıldıkları uluslararası fuarda başarıya ulaşan Işıkkent Eğitim Kampüsü Lise Genç Başarı Kulübü öğrencileri, 20–22 Şubat tarihleri arasında Belçika'nın Antwerp şehrinde gerçekleşecek olan ticaret fuarından da ödülle dönmeyi hedefliyor.

