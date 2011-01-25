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Yaşam

GENÇ GİRİŞİMCİDEN UZAKTAN KUMANDALI TAŞINABİLİR YOL KAPANI SAMSUN (A.A)

25 Ocak 2011 14:32

-GENÇ GİRİŞİMCİDEN UZAKTAN KUMANDALI TAŞINABİLİR YOL KAPANI SAMSUN (A.A) - 25.01.2011 - Samsun'da, genç girişimci Aşkın Çağlayan, Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezinde (TEKMER) geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Taşınabilir Yol Kapanı'nı tanıttı. Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (GENYAD) üyesi ve alarm güvenlik sistemi üzerine iş yeri bulunan Aşkın Çağlayan, tanıtımda, 2 yılda geliştirdiği yol kapanının patent başvurusunu yaptıklarını söyledi. Yol kapanının taşınabildiğini ve kapana parçalar eklenerek yolun genişliğine göre uzatılabildiğini ifade eden Çağlayan, uzaktan kumanda edilebilen kapan sayesinde, ''dur'' ihtarına uymayan araçların kolayca yolda durdurulabileceğini kaydetti. Çağlayan, bir saniye gibi kısa sürede kapandaki çelik çivilerin ortaya çıkarak, aracın lastiklerinin havasını indirdiğini belirterek, kapanla ilgili şu bilgiyi verdi: ''Elektrik gerektirmiyor. Şarj edilebilir bir ürün. Tam dolumla yaklaşık 50 gün dayanma süresi var. Her çeşit ve büyüklükteki aracın ağırlığına dayanabiliyor. Ürün aynı zamanda entegre edilebilir araç plaka tanıma sistemine sahip. Araç plaka tanıma sistemi yakalanması gereken araçların plakasını tanıyarak GPRS veya kumanda sistemiyle kapanımıza komuta veriyor, kapan açılarak üzerinden geçen aracı bertaraf ediyor. Park ve otoparkta da kurulabilir. Kurum ve kuruluşların giriş çıkışlarına da monte edilebilir ya da geçici olarak konulabilir.'' Çağlayan, bir kumandayla birbirine ekli kapanların komuta edebileceğini ve ''dur'' ihtarına uymayan sürücülerin kaçma şansının kalmayacağını söyledi. GENYAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Assan da projenin dünyada bir ilk olduğunu, projenin patent başvurusunun yapıldığını bildirdi. Bu tür projeleri her zaman desteklediklerini ve arkasında durduklarını belirten Assan, ''Biz, gençlerin kendi başımıza kısıtlı imkanlarla neler yaptığımızın, eğer destek verilirse neler yapabileceğimizin en somut kanıtıdır. Derneğimizde arkadaşlarımız tarafından geliştirilen birçok projenin de destek gördüğü takdirde Aşkın arkadaşımızın projesi gibi ses getireceğini ve ülkemiz için hayırlı olacağını belirtmek isteriz'' dedi.

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