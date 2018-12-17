Genç Gazete, Medya Sempozyumu düzenliyor

Genç Gazete; bugünün gazetecilerini, geleceğin gazeteci adaylarını ve akademisyenleri buluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda da Türkiye’de gazeteciliğin geleceğine dair bir tartışma olanağı yaratmak hedefiyle “Medya Sempozyumu” düzenliyor.
"Medya Sempozyumu" 22 Aralık Cumartesi günü saat 10.00- 18.00 arasında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun birikiminden destek alarak 2014 yılında yayın hayatına başlayan Genç Gazete, yapacağı sempozyum ile iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir çok farklı kurumda çalışan gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelmesini sağlayacak.
Çankaya Belediyesi’nin desteği ile Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan sempozyum beş farklı oturumdan oluşacak. Bu oturumlarda gazeteciliğin dönüşümü, Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve gazetecilik, medyanın cinsiyetçi yapısı ve medyada güvencesizlik gibi konular ele alınacak. Sempozyuma Ümit Alan, Fırat Fıstık, Güray Öz, Ahmet Abakay, Çiğdem Toker ve Burcu Karakaş gibi gazetecilerin yanı sıra akademiden Gökhan Bulut, Prof. Dr. Arzu Kihtir, Doç. Dr. Ceren Sözeri, Adem Yeşilyurt, Prof. Dr. Ruhdan Uzun, Prof. Dr. Çiler Dursun ve Prof Dr. Gamze Yücesan Özdemir gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.
22 Aralık Cumartesi günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda gerçekleşecek sempozyumun oturumları ise şu şekilde;
1-Gazeteciliğin Dönüşümü; Yeni Medya ve Yurttaş Haberciliği
10.00-11.15
Kolaylaştırıcı: Şafak Küçüksezer
Yeni Yazılar Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Alan Yazar, BirGün
Prof. Dr. Ruhdan Uzun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Fırat Fıstık Gazeteci, Medyascope
2- Türkiye’de Medya Politikaları ve Basın Özgürlüğü
11.30-13.05
Kolaylaştırıcı: Esra Tokat Genç Gazete Yayın Kurulu Üyesi
Güray Öz Gazeteci-Yazar, BirGün
Gökhan Bulut Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Arzu Kihtir İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Ahmet Abakay Gazeteci-Yazar
3- Türkiye’de Gazetecilik ve Sermayenin Müdahalesi
14.00-15.15
Kolaylaştırıcı: Şevket Çavuşoğlu Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı
Çiğdem Toker Gazeteci-Yazar, Sözcü
Doç. Dr. Ceren Sözeri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar Adem Yeşilyurt Kocaeli Dayanışma Akademisi(KODA)
4-Medyanın Cinsiyetçi Yapısı ve Medya Üretimlerinde Cinsiyetçi Söylem
15.30-16.30
Kolaylaştırıcı: Müge Helin Deviren Genç Gazete Editörü
Burcu Karakaş Gazeteci Gazeteci, Deutsche Welle
Prof. Dr. Çiler Dursun Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
5- Medyada Çalışma İlişkileri ve Güvencesizlik
16.45-18.00
Kolaylaştırıcı: Berkay Sağol Genç Gazete Editörü
Mustafa Kuleli Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Faruk Eren Disk Basın-İş Sendikası Genel Başkanı