Genç Gazete, Medya Sempozyumu düzenliyor

Genç Gazete; bugünün gazetecilerini, geleceğin gazeteci adaylarını ve akademisyenleri buluşturmayı amaçlıyor. Aynı zamanda da Türkiye’de gazeteciliğin geleceğine dair bir tartışma olanağı yaratmak hedefiyle “Medya Sempozyumu” düzenliyor.

"Medya Sempozyumu" 22 Aralık Cumartesi günü saat 10.00- 18.00 arasında Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun birikiminden destek alarak 2014 yılında yayın hayatına başlayan Genç Gazete, yapacağı sempozyum ile iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir çok farklı kurumda çalışan gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelmesini sağlayacak.

Çankaya Belediyesi’nin desteği ile Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak olan sempozyum beş farklı oturumdan oluşacak. Bu oturumlarda gazeteciliğin dönüşümü, Türkiye’de Basın Özgürlüğü ve gazetecilik, medyanın cinsiyetçi yapısı ve medyada güvencesizlik gibi konular ele alınacak. Sempozyuma Ümit Alan, Fırat Fıstık, Güray Öz, Ahmet Abakay, Çiğdem Toker ve Burcu Karakaş gibi gazetecilerin yanı sıra akademiden Gökhan Bulut, Prof. Dr. Arzu Kihtir, Doç. Dr. Ceren Sözeri, Adem Yeşilyurt, Prof. Dr. Ruhdan Uzun, Prof. Dr. Çiler Dursun ve Prof Dr. Gamze Yücesan Özdemir gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

22 Aralık Cumartesi günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda gerçekleşecek sempozyumun oturumları ise şu şekilde;

1-Gazeteciliğin Dönüşümü; Yeni Medya ve Yurttaş Haberciliği

10.00-11.15

Kolaylaştırıcı: Şafak Küçüksezer

Yeni Yazılar Yayın Kurulu Üyesi

Ümit Alan Yazar, BirGün

Prof. Dr. Ruhdan Uzun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Fırat Fıstık Gazeteci, Medyascope

2- Türkiye’de Medya Politikaları ve Basın Özgürlüğü

11.30-13.05

Kolaylaştırıcı: Esra Tokat Genç Gazete Yayın Kurulu Üyesi

Güray Öz Gazeteci-Yazar, BirGün

Gökhan Bulut Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Arzu Kihtir İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Abakay Gazeteci-Yazar

3- Türkiye’de Gazetecilik ve Sermayenin Müdahalesi

14.00-15.15

Kolaylaştırıcı: Şevket Çavuşoğlu Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı

Çiğdem Toker Gazeteci-Yazar, Sözcü

Doç. Dr. Ceren Sözeri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yazar Adem Yeşilyurt Kocaeli Dayanışma Akademisi(KODA)

4-Medyanın Cinsiyetçi Yapısı ve Medya Üretimlerinde Cinsiyetçi Söylem

15.30-16.30

Kolaylaştırıcı: Müge Helin Deviren Genç Gazete Editörü

Burcu Karakaş Gazeteci Gazeteci, Deutsche Welle

Prof. Dr. Çiler Dursun Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

5- Medyada Çalışma İlişkileri ve Güvencesizlik

16.45-18.00

Kolaylaştırıcı: Berkay Sağol Genç Gazete Editörü

Mustafa Kuleli Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Faruk Eren Disk Basın-İş Sendikası Genel Başkanı

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