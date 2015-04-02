Genç futbolculara 'cinsel rıza eğitimi'

İngiltere Championship Ligi kulüplerinden Brighton & Hove Albion takımında oynayan genç futbolcular, "cinsel ilişkiye rıza göstermenin anlamı"yla ilgili hukuki ve ahlaki eğitimden geçirilmeye başlandı.

Premier Lig'in bir altındaki klasman olan Championship'te mücadele eden Brighton & Hove Albion tüm genç kadın ve erkek oyuncularına eğitim veren ve danışmanlık hizmeti sağlayan ilk kulüp oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2013 yılı Mayıs ayında takımın şimdiki ve eski oyuncularından dördü, kıyı kenti Brighton'daki bir otelde 19 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla mahkemeye çıkmıştı.

Oyuncuların tümü dava sonunda cinsel saldırı ve röntgencilik suçlamalarından aklanmıştı.

Koru, bilgilendir ve önle!

"Koru, Bilgilendir ve Önle" adı verilen eğitim programında yasalara göre, cinsel ilişki için rızanın ne zaman verilmiş kabul edileceği anlatılıyor.

Futbolcular, eski bir polis dedektifi ve bir psikoterapistin gözetiminde, eski ilişkileri hakkında soruları cevaplıyorlar ve verilen bu bilgiler gizli kalıyor.