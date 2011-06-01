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GENÇ FUTBOLCU SİLAHLI ÇATIŞMADA ÖLDÜ KONYA (A.A)

01 Haziran 2011 02:37

-GENÇ FUTBOLCU SİLAHLI ÇATIŞMADA ÖLDÜ KONYA (A.A) - 31.05.2011 - Konya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Konya Torku Şekerspor'un kalecisi Gürsel Yaprakcı (24) ve Ahmet Marancı (27), merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gıda Toptancılar Çarşısı'nda Selahattin Ç, oğulları Sadık Ç. ve Cannur Ç. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ağır yaralanan Yaprakcı olay yerinde, Marancı ise kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.  Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaralanan 3 şüpheli, Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. 2005 yılından beri Konya Torku Şekerspor forması giyen Gürsel Yaprakcı'nın 20 gün önce bir erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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