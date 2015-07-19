Genç Formula 1 pilotundan acı haber



Ailesi, Bianchi'nin Fransa'nın Nice kentinde tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiğini duyurdu.

Suzuka pilotu Bianchi 5 Ekim 2014 tarihinde Japonya Grand Prix'sinde kaza geçirmişti. Islak pistte aracının kontrolünü ve görüş hâkimiyetini kaybeden Bianchi pistin kenarındaki vince çarpmıştı. Vinç kaza yapmış bir başka aracı çekmek için o sırada pist kenarında bulunuyordu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada “Jules hep yaptığı gibi sonuna kadar savaştı ama bu mücadeleyi kaybetti. Acımız tarif edilemez boyutta” denildi.

Bianchi, efsanevi pilot Ayrton Senna'dan sonra bir Grand Prix yarışında kaza yaparak hayatını kaybeden ilk Formula 1 pilotu oldu. Üç kez dünya şampiyonu olan Senna 1994'te İtalya Grand Prixi'sinde geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etmişti.