Genç Filistinlilerin öfkesi



Silah sesleri, Ağlama Duvarı ve Mescid-i Aksa'ya kadar geldi. İsrail polisi silah seslerinden kısa bir süre sonra Şam Kapısı yönünden Kudüs'ün eski kent bölgesine doğru girişleri kapattı. Birkaç dakika sonra da Facebook'ta ilk fotoğraflar görülmeye başlandı. Fotoğraflarda Şam Kapısı'nın önünde yatan genç bir erkek vardı. Ölü mü, yaralı mı olduğu anlaşılmıyordu.

Ardından haberler gelmeye başladı. Yerde yatan kişinin 17 yaşında Filistinli bir genç olduğu belirtiliyordu. Facebook'ta daha sonra bir video paylaşıldı. Videoda yerdeki genç hareket ediyor, yaralı olduğu izlenimi uyandırıyordu. İsrail ordusu da olayla ilgili bir açıklama yaptı ve gencin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada da gencin yaralı değil, öldüğü belirtildi.

Kentte bu tür saldırılar neredeyse her gün yaşanır oldu. Genç Filistinliler bıçakla Yahudilere saldırıyor, İsrail askerleri de Filistinli gençlere ateş ediyor. Son haftalarda İsrail güvenlik güçleri yaklaşık 30 Filistinli'yi öldürürken, Filistinlilerin bıçaklı saldırılarında da 7 İsrailli Yahudi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada videolar dolaşıyor

İsrail'de insanlar korku ve öfke içinde. Filistinliler açısından İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli gençleri öldürmesi yasal değil. Birçok Filistinli, Şam Kapısı'nın önünde vurulan gencin bıçağı olmadığını da iddia ediyor. Sosyal medyada dolaşan videolar da buna kanıt olarak gösteriliyor. Filistinli gencin göründüğü video bir saatten kısa bir zaman içinde 300 bin kez izlendi. Öldürülen genç Filistinliler arasında "şehit" olarak anılıyor.

İsrail tarafında korku artıyor, saldırılar ise azalmıyor. Kudüs'te sadece salı günü 3 İsrailli uğradığı bıçaklı saldırılarda hayatını kaybetti, bir Filistinli saldırgan da öldürüldü. İsrail polisi, yayınladığı bir video ile potansiyel bıçaklı saldırganlara dikkat çekiyor.

İsrail hükümeti de son haftalarda artan gerginliğin ardından Filistin bölgelerinde polis ve ordunun varlığını güçlendirerek radikal cezaî ve caydırıcı önlemler almayı kararlaştırdı. Ancak yeni güvenlik önlemlerinin öngörülemeyen olayları engelleyip engelleyemeyeceği belirsiz.

Öfke ve hayal kırıklığı

Öte yandan Filistinli politikacı ve insan hakları savunucusu Mustafa Barguti, Gazze, Batı Şeria ve doğu Kudüs'teki Filistinli gençlerin savunmasızlık duygusunın öfke ve hayal kırılığına neden olduğunu söylüyor.

"Buradaki gençler patlıyor" diyen Barguti, bunun sorumlusunun Filistin bölgelerindeki İsrail işgali ve buna bağlı yürütülen politikalar olduğunu belirtiyor. Gençlerin yüksek işsizlik oranları nedeniyle kötü ekonomik koşullar altında olduğunu ve çoğunun da devam eden şiddet karşısında güvenlik umudunu yitirdiğini vurgulayan Barguti, onların kaybedecek birşeyi olmadığına inanan bir nesil olduğunu söylüyor. Barguti, Filistinli gençlerin ruh halini "Takip edildiklerini düşünüyorlar ve zaten öldüdürüleceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de direnmek istiyorlar" şeklinde anlatıyor.

Şam Kapısı'nın önündeki gencin nasıl öldürüldüğüne ilişkin ortaya atılan iddialar henüz kanıtlanmadı. Ancak gencin öldürüldüğü yerde toplanan arkadaşları ve ailesi onun için dua etti. Yüzlerinde ise öfke vardı. Silahlı İsrail güvenlik güçleri de Şam Kapısı'nın etrafını çevrelemiş ve Filistinli genç için toplananları gözetim altında tutuyordu.

Merdivenlerde oturup dua eden erkekleri izleyen 42 yaşındaki Barak ise "Hiçbir zaman barış olmayacak" diyor. Barak, her iki tarafta da ateşe körükle giden radikaller olduğunu belirtiyor. Bir saatten kısa bir zaman sonra İsrail ordusu yeni bir olayı daha duyurdu. Kudüs'teki otobüs durağında İsrailli bir sivil bıçaklanarak yaralanmış ve saldırgan da öldürülmüştü.