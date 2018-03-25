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Spor

Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ÇORUM / DHA Bu yıl Çorum'da düzenlenen ve 45 ilden 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı

25 Mart 2018 18:25

ÇORUM / DHA

Bu yıl Çorum\'da düzenlenen ve 45 ilden 600 sporcunun katıldığı Türkiye Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. 4 gün süren şampiyonanın son gününde 57, 70, 97 ve 125 kg\'da sporcular mücadele ettiler. Alınan sonuçlar şöyle;
57KG:
1-Ahmet Duman
2-Fatih Önalan
3-Ahmet Nas
3-Numan Pekince
5-Hüseyin Özen
5-Furkan Hançerli

70KG:
1-Fatih Yıldırım
2-Hasan Kaya
3-Hüsyin Bakır
3-Fatih Erdoğan
5-Samet Ak
5-Salih Taşçı

97 KG
1-Feyzullah Aktürk
2-Özgür kapan
3-Mehmet Uysal
3-Yunus Çıldır
5-Salih Alkız
5-Cüneyt Akdil

125KG
1-Oktay Güngör
2-M. Aybars Karabulut
3-Berkan Kılıçsallayan
3-Feyzullah Parlar
5-Hidayet Kurt
5-Berkan Mert Sucuoğlu

Kulüpler Takım Sırlaması
1-Kahramanmaraş Büyükşehir Beleiyesi SK 144 puan
2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK 100 puan
3-İstanbul Sancaktepe Belediye SK 99 puan

En Centilmen Antrenör: Hüseyin Çetin
En Centilmen Sporcu: Bilal Akbıyık
En Teknik Sporcu:İbrahim Kar

Çorum Belediye Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada alt yapının önemine değinerek, \"Bizim en büyük amacımız yeni Rıza Kayaalp\'leri, Taha Akgül\'leri yetiştirmek. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren alt yapıya çok büyük önem verdik. Burada mindere çıkan gençlerin performanslarını görünce doğru yolda olduğumuzu gördük. Bu bizleri çok mutlu etti. Türk güreşi doğru yolda. Son yıllarda büyük başarılar elde ediyoruz. Umut ediyorum ki buradan çıkacak olan gençlerimizde bizleri uluslararası alanlarda başarıyla temsil ederek Ayyıldızlı bayrağımızı göndere çekip İstiklal marşımızı tüm dünyaya ezberletecekler. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyor şampiyonaya emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

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