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Sağlık

Genç erkekler görünümlerini sevmiyor

İngiltere'de elde edilen yeni veriler, genç erkeklerin görünümlerinden hoşnut olmadığını ortaya koydu.

12 Eylül 2008 03:00

İngiltere'de elde edilen yeni veriler, genç erkeklerin görünümlerinden hoşnut olmadığını ve erkekler arasında yeme bozukluğunun arttığını ortaya koydu.

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İngiltere'nin önde gelen yeme bozukluğu uzmanlarından Doktor John Morgan, BBC'ye yaptığı açıklamada, her beş genç erkekten birinin vücut görüntüsünü beğenmediğini belirtti.

Bu erkeklerin umutsuz bir şekilde görünümlerini değiştirmek istediğini kaydeden Morgan, bu sorunun ortaya çıkmasında medyada yakışıklı erkek görüntülerinin rol oynadığına inandığını ifade etti. Morgan, kadınlarda olduğu kadar, erkeklerin üzerinde de ince ve güzel görünme baskısının bulunduğunu söyledi.

İdeal erkek vücudu şeklinin sağlıksız bir hale dönüştüğünü savunan Doktor Morgan, eskiden göbekleriyle rahat bir hayat süren erkeklerde şimdi zayıf, ancak kaslı bir vücudun kültürel bir norm halini aldığını bildirdi.

Bu görüntünün doğal yoldan oluşmadığını kaydeden Morgan, tamamen sağlıksız olduğunu, böyle bir görünüm elde etmek için spor salonlarında saatlerce çalışarak kendini hasta etmek ya da tehlikeli ilaçları kullanmak gerektiğini ifade etti.

Doktor Morgan, erkekler arasında yeme bozukluğu bulunanların sayısında da önemli oranda artış gözlendiğini bildirdi.

Leeds kentindeki Yorkshire Yeme Bozukluğu Merkezinin başında bulunan Morgan, "her 20 gençten birinin bir dereceye kadar yeme bozukluğunun bulunduğunu bildiklerini ve bunlardan en az yüzde 15'inin erkekler olduğunu" kaydetti. Morgan, bu durumun son yıllarda daha da kötüleştiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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