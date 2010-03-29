Genç doktor aracını ölüme sürdü

T24- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kulak- burun- boğaz uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı, otomobilini 250 metrelik uçuruma sürdü. Otomobil denize çakılırken, Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı yaşamını yitirdi. Cesedi, balıkadamlar tarafından denizden çıkarılan Yrd.Doç.Dr. Taşçı'nın, dün sabaha karşı çok sayıda sinir hapı ve içki içtikten sonra bindiği otomobiliyle hasarlı kaza geçirdiği, ehliyetine el konulduğu, ailesinin de polise kızlarının intihar edebileceği ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.



Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun Ilıksu Mevkii'nde meydana geldi. 4 yıldır ZKÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kulak- burun- boğaz uzmanı olarak görev yapan ve bekar olan Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı, Kozlu Beldesi'nde bulunan Fatih Mahallesi'ndeki evinden çıkarak otomobiline bindi. Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı, dün sabah yaptığı kaza nedeniyle sol camı ve dikiz aynası kırık olan 34 BV 4456 plakalı Renault Megane marka otomobiliyle Ereğli İlçesi yönüne doğru ilerlemeye başladı.





100 KİLOMETRE HIZLA UÇURUM SÜRDÜ





Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı, aracıyla arkasından gelen görgü tanığı Ali Akça'nın ifadesine göre, yaklaşık 100 kilometre hızla giderken çalıştığı hastanenin karşısına geldiğinde aniden direksiyonu sağa kırdı. Yolun dışında uçuruma doğru hızını kesmeden yaklaşık 70 metre ilerledikten sonra da 250 metrelik uçurumdan denize uçtu.



Gördüğü olayla şoke olan Ali Akça hemen cep telefonundan ‘155 Polis İmdat’ı arayıp ihbarda bulundu. Ardından polis, 112 ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Dik uçurumdan güçlükle inen ekipler, otomobilin denize gömüldüğü bölgede inceleme yaptı. Otomobilin birkaç parçası denizin yüzeyinde görülürken, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nden ekip istendi. Ancak denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle kurtarma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bir bot da olay yerine gelirken alabora oldu.





BALIKADAMLAR CESEDİNİ ÇIKARDI





Kurtarma ekipleri beklenirken, Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın mesai arkadaşları ve yakınları da olay yerine koştu. Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve polisler tarafından ambulansa konularak sakinleştirici iğne yapılan yaşlı adamın, kızının intiharından sorumlu tuttuğu Fikret adındaki bir kişiye tepki göstermesi dikkat çekti. Bu arada Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın bazı mesai arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.



Yaklaşık 2.5 saat sonra olay yerine ulaşabilen balıkadamların 40 dakikalık çalışması sonucu Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın cesedi denizin dibindeki otomobilinin içinden çıkarıldı. Bota konulan ceset, limandan ambulansa konularak hastane morguna kaldırıldı.





KORKTUKLARI BAŞLARINA GELDİ





Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, çok sayıda sinir hapı ve içki içtikten sonra otomobiliyle Zonguldak-İstanbul karayolunun Değirmenağzı Mevkii'ndeki tünelin içinde duvara çarptığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın ehliyetine polis tarafından el konuldu. Ailesinin de kazadan kısa süre önce polisi arayarak kızlarının intihar edebileceği ihbarında bulundukları da ortaya çıktı.



Bugün izinli olan Yrd.Doç.Dr. Ebru Taşçı'nın, dün geçirdiği bu maddi hasarlı kazayla ilgili bugün sabah erken saatlerde yürüyerek gittiği polis merkezinde ifade verdiği, ardından evine geldiği, saat 10.00 sıralarında da babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen yeniden evden çıkıp otomobiliyle ayrıldığı öne sürüldü.



Olay yerinde kurtarma çalışmalarını izleyen ZKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mungan, Yrd. Doç. Dr. Ebru Taşçı'nın bildiği kadarıyla herhangi bir sorununun bulunmadığını, mesai arkadaşlarıyla da uyumlu bir çalışmasının olduğunu söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.