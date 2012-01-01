Genç DJ'in feci ölümü!

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Diyet yapıyordu



Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl eğlencesi programı için hazırlık yapan DJ Sercan Özdemir, dengesini yitirerek platformdan düştü.Panikle etraftan yardım isteyen grup üyelerinin imdadına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde görevli üç doktor yetişti.Kardiyoloji, Acil ve Dahile servislerinde görevli hekimler kalp masajı yaptıkları Özdemir'in hayat fonksiyonlarını geri döndüremedi, bu arada 112 acil servisten de yardım istendi.Sağlık ekipleri Özdemir'i ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir, kurtarılamadı. Yapılan otopsideki ilk bulgulara göre, Özdemir'in, beyin kanamasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.Genç DJ Özdemir'in yaklaşık bir yıl önce son askerlik yoklamasında fazla kilolu olduğu için silah altına alınmadığı, bunun üzerine yaklaşık 9 aydır sıkı bir diyet uyguladığı, 20 kilo verip 115 kiloya düştüğü belirtildi.Kadir ve Selime Özdemir çiftinin tek çocuğu olan Sercan Özdemir'in cenazesi, doğum yeri olan Çanakkale merkeze bağlı Halileli Köyü'nde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.