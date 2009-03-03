Genç de Topbaş'ı suçladı

Kamer Genç, İSMEK ihalelerinin 2004'ten beri Beyaz Holding bünyesindeki şirketlere verildiğini iddia etti.





Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu (İSMEK) ihalelerinin 2004 yılından bu yana ortakları arasında Zekeriya Karaman, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Mehmet Gürkan ve İsmail Karahan’ın da bulunduğu Beyaz Holding bünyesindeki şirketlere verildiğini bildirdi.



Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan Genç, 2006-2008 yıllarında söz konusu şirketlere 200 milyon TL ödendiğini belirterek Erdoğan’a “Bu ihalelerin çok yüksek fiyatlarla bu şirketlere verilmesinde sizin bir telkininiz olmuş mudur?” diye sordu.



Genç Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu (İSMEK) ihaleleriyle ilgili iddialarda bulundu. Bu ihalelere 2004 yılından beri hep aynı şirketlerde ortak olan veya bu şirkette ortak olmakla beraber isim değiştiren şirketlerin katıldığını vurgulayan Genç, “Örneğin 2006’da Beyaz Holding bünyesinde Atlas Pazarlama Şirketi,2007 de, yüzde 75’i Beyaz Holding’in olan Merkezi Eğitim ve Organizasyon Şirketi, 2008’de de Etkin Eğitim ve Organizasyon Limited Şirketi ihaleyi almıştır. Beyaz Holding ortakları Mustafa Çelik, Zekeriya Karaman, Aykut Zahid Akman, Mehmet Gürkan ve İsmail Karahan’dır” dedi. 2006-2008 yılları arasında bu şirketlere 200 milyon TL ödendiğinin belediye kayıtlarından anlaşıldığını belirten Genç, bu ihaleleri alan şirketin ortaklarından Zekeriya Karaman’ın oğlunun Başbakan Erdoğan’ın oğlu ile bacanak olduğunu, Akman’ın ise RTÜK Başkanı olduğunu hatırlattı. Konuyu soru önergesiyle de Meclis gündemine getiren Genç, Başbakan Erdoğan’a “Bu ihalelerin çok yüksek fiyatlarla bu şirketlere verilmesinde sizin bir telkininiz olmuş mudur? İhaleleri alan şirketlerin çalıştırdığı personel sayısı bin civarında olduğu halde, firmalar fazla para almak için 3 bin 800 personel çalıştırdığı gibi işlem yaptıkları söylenmektedir. Bu doğru mudur? Bu işten dolayı İstanbul Belediyesi’nin Maliyeye altı milyon TL vergi borcu olduğu halde 20 Şubat’ta dört milyon TL yatırılmasına rağmen iki milyon ödenmemiştir. Ne zaman ödenecektir? Personel şişirilmesinde belediyenin kaybı ne kadardır?” diye sordu.



'Belediyeyi soyma harekatı'



Sözkonusu şirketlerin İstanbul Büyükşehir belediyesinden haksız para aldığını belirten Genç, Maliye Bakanlığı’nın konuyu incelemesi çağrısında bulundu. Genç, “Bu belediyeyi soyma hareketidir. İstanbul Belediyesi kirli işlere bulaşmış bir yönetim tarafından yönetiliyor. Topbaş dürüstse bu bir soygun değilse açıklasın. Niye Tayyip Erdoğan’ın oğlunun bacanağına ihale veriyor?” dedi.



'Hemen tazminat davası açıyor'



Başbakan Erdoğan’ın devletin parasını harcayarak miting meydanlarında konuştuğunu belirten Genç, “Vicdanı huzurlu mu?” diye sordu. Erdoğan’ın önce hakkındaki iddiaları yanıtlaması, daha sonra halkın karşısına çıkması gerektiğini savunan Genç, “Ona hak ettiği şeyleri söylemek isterim ama söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim zaman hemen tazminat davası açıyor ve kazanıyor” diye konuştu. Vatandaşlara “Oylarınızı kullanırken vicdanınıza danışsın, memleketi soygunculardan temizleyin” çağrısında bulunan Genç, bir soru üzerine siyasette yerel seçimler öncesinde yapılan siyasi üslup tartışmalarını da değerlendirdi. Genç, siyasetin çağdaş ve saygıdeğer bir zeminde yapılması gerektiğini belirtirken Başbakan’ın Meclis’teki çoğunluk gücünü arkasına alarak sorumsuzca konuştuğunu söyledi. Siyasetteki üslup bozukluğunun Erdoğan’ın kişiliğinden kaynaklandığını ifade eden Genç “Siyasi iktidarın inkarcılığı, korku imparatorluğu yaratması nedeniyle siyasette bu üslup yaşanıyor. Bunu yaratanlar utanmalı” diye konuştu.

