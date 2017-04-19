Genç çiftçiye '6 kat' kredi

Genç çiftçiler, alacağı 30 bin liralık hibe karşılığında ‘Ziraat’ten 6 kata kadar kredi kullanabilecek. Kredi teminatı öncelikli olarak KGF kefaleti ile karşılanacak.

Milliyet'in haberine göre, Ziraat Bankası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi projesi kapsamında verdiği hibe desteğini artırarak devam ettiriyor. 30 bin TL olarak verilen hibe tutarının 6 katına kadar (180 bin TL) kredi desteği vereceğini açıklayan banka, çiftçinin alacağı kredinin teminatını öncelikli olarak Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) karşılayacak. Sağlanan kredinin amacı, çiftçilerin ihtiyaçlarına kesintisiz finansman desteği sağlamak ve tarımda ekonomik ölçeğe sahip işletmelerin oluşturulması olarak duyuruldu. Ziraat, “Verimliliğin ve karlılığın artırılması hedefiyle, hibe alarak tarımsal üretim yapmak isteyen genç çiftçilere alacakları hibe tutarının 6 katına kadar kredi kullandırılacak” açıklamasını yaptı.

Belirli alanları kapsıyor

Bankanın gençlere yönelik sunduğu kredilerden yararlanabilmek için öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmak gerekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtü altı tarımı ve mantar yetiştiriciliği konularında bakanlık tarafından verilen hibe tutarı, banka tarafından öz kaynak olarak kabul ediliyor.

16 bin kişi yararlanacak;

son başvuru günü 5 Mayıs

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, genç çiftçilerin projelerine 30 bin liraya kadar hibe veriyor

Genç çiftçi olmak için 18-40 yaş aralığında olmak gerekiyor.

Program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanılıyor.

Daha önceden bakanlığın diğer hibe programından faydalananlar bu desteği alamıyor.

2016’da 15 bin genç çiftçiye projeleri karşılığı olarak 450 milyon TL’lik hibe kullandırıldı.

Bu bütçenin büyük kısmı, 337 milyon TL’si büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini kapsadı.

2017 bütçesi 483 milyon TL olarak belirlenirken, bu yolla 16.100 genç çiftçiye hibe verilecek.

Bu yıl, 2016’dan farklı olarak tesis yapımı konusu da projeler içerisinde yer aldı.

Projelerle ilgili başvurular 7 Nisan’da başladı, 5 Mayıs günü sona erecek.

Başvurular “gencciftci.tarim.gov.tr” üzerinden yapılabiliyor.

Ödemeler çiftçiye Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor.

Ziraat Bankası, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık, kontrollü örtüaltı tarımı ve mantar yetiştiriciliği alanlarında kredi sağlayacak.

Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler 5 yıl süreyle destek alamayacak.

Köye dönüş hedefi var

Genç çiftçi projesiyle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kırsal kesimden kente göçün durdurulması ve köye dönüş de hedefler arasında.

Vadesi 18 aydan yedi yıla kadar!

Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, “Bankamızca, hibe tutarının azami üç katına kadar verilen 1. dilim kredi ile işletme kapasitesi oluşturuyor, azami 1. dilim kadar olan 2. dilim kredi ile de oluşturulan işletmenin işletme giderlerinin finansmanını sağlıyoruz” dedi.

Üretim konularına göre işletme kredilerinde 18 aya, yatırım kredilerinde 7 yıla kadar vade verebildiklerine işaret eden Göğebakan, kredilerin teminatının ise öncelikle Kredi Garanti Fonu kefaleti ile karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti. Göğebakan, şöyle devam etti: “Ülke tarımının istikrarlı büyümesine verimli, karlı ve sürdürülebilir işletmeler oluşturulmasında desteğini her geçen gün artırarak devam ettiren Ziraat Bankası, bundan sonra da çiftçilerimizin desteklenmesi, işletme ölçeklerinin büyütülmesi ve sağlıklı finansman yapısına kavuşması için uygun vade, maliyet ve geri ödeme koşullarıyla yeni uygulamalar geliştirmeyi sürdürmektedir.”

‘KGF’den çok düşük komisyon

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İsmet Gergerli, genç çiftçiye düşük komisyonla kredi desteği verdiklerini söyledi. Gergerli, “Kredi Garanti Fonu 25 yıllık geçmişinde olduğu gibi bugün de çiftçilerin yanındadır. Hazine kaynaklı kefaletimizle onbinde 3 gibi düşük bir komisyonla çok daha hızlı bir şekilde krediye ulaşmalarını sağlıyoruz. Özellikle genç çiftçiler de bizim genç girişimci destekleri kapsamımıza girdiği için onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.