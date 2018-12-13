'Genç çiftçi' projesiyle büyükbaş hibe edilen Feride, kadınlara örnek olmak istiyor

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı\'nca tarımsal üretim ile tarımda istihdamın artırılması için 2016 yılında başlatılan \'Genç çiftçi\' projeleri kapsamında Batmanlı üreticilere verilen büyükbaşlar, birçok aile için geçim kaynağı oldu. Proje kapsamında, 30 bin lira değerinde 6 büyükbaş hibe edilen Feride Yıldız\'a (27), \"Yaptığım işle çevremdeki kadınlara örnek olmak istiyorum ve kadınları bu işe teşvik etmek istiyorum\" dedi.

Batman merkeze bağlı Yeşilöz köyünde çiftçilikle geçimini sağlayan, 4 çocuk annesi Feride Yıldız, daha önce başvurduğu \'Genç çiftçi\' projesi kapsamında, Clavel ırkı hayvan almaya hak kazandı. Kendi evinin bahçesinde kurduğu ahırda hayvanlarını yetiştiren Yıldız, \"Eşim inşaatlarda çalışıyordu. Sosyoekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyordum. Çocuklarımın bakım ve eğitim masraflarını karşılamada zorluk çekiyordum. Köyde çalışma imkanım olmadığı için yetiştiricilik yapmayı düşündüm. 2016 yılında devletimizin açıkladığı genç çiftçi projesini duydum ve başvurdum. \'Genç çiftçi\' projem onaylandı ve hibe desteğiyle 5 dişi, 1 erkek olmak üzere 30 bin lira değerinde 6 büyükbaş aldım\" diye konuştu.

\'ÇEVREMDEKİ KADINLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM\'

Hayvanlarına 2 yıl boyunca büyük emek harcadığını belirten Yıldız, \"Hayvanlarımın ilk doğumlarından 5 yavru aldım. Şu an hayvanlarım tekrardan gebe ve yakın zamanda 5 yavru daha bekliyorum. Yaptığım işle çevremdeki kadınlara örnek olmak istiyorum ve kadınları bu işe teşvik etmek istiyorum. Devlet büyüklerimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine ve hayvan teslimi sırasında ve sonrasında bizden desteklerini esirgemeyen \'Genç çiftçi\' proje biriminde görevli personellere sonsuz teşekkür ederim\" dedi.

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