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Yaşam

Genç çift aynı anda kanser oldu

ABD’de birkaç hafta arayla ileri derecede kanser olduğunu öğrenen anne babanın 18 aylık bebeklerini kendileri büyütebilmek için verdiği mücadele herkesi duygulandırdı.

27 Mart 2011 02:00

T24 - ABD’de birkaç hafta arayla ileri derecede kanser olduğunu öğrenen anne babanın 18 aylık bebeklerini kendileri büyütebilmek için verdiği mücadele herkesi duygulandırdı.

Genç çift aynı anda kanser oldu

New York’ta yaşayan Nathan Bond’a (38) geçen 14 Şubat’ta bağırsak kanseri teşhisi kondu. Eşi Elisa (36) bu şoku atlatamadan bir kötü haber daha geldi; meme kanseriydi.   Nathan ve Elisa Bond çiftinin dostları tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Çift için  şimdiden 25 bin dolar  (40 bin TL) toplandı. 

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