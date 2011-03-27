Genç çift aynı anda kanser oldu

T24 - ABD’de birkaç hafta arayla ileri derecede kanser olduğunu öğrenen anne babanın 18 aylık bebeklerini kendileri büyütebilmek için verdiği mücadele herkesi duygulandırdı.





New York’ta yaşayan Nathan Bond’a (38) geçen 14 Şubat’ta bağırsak kanseri teşhisi kondu. Eşi Elisa (36) bu şoku atlatamadan bir kötü haber daha geldi; meme kanseriydi. Nathan ve Elisa Bond çiftinin dostları tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Çift için şimdiden 25 bin dolar (40 bin TL) toplandı.