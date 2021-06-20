Genç çift 2 gün arayla yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde geçirdiği kalp krizi neticesinde 2 gün önce yaşamını yitiren eşi Veysel Çur’u son yolculuğuna uğurlayan Fikriye Çur hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Çengelli Sokak üzerinde yaşayan 39 yaşındaki Veysel Çur geçirdiği kalp krizi neticesinde 18 Haziran Cuma günü hayatını kaybetti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur da dün gece rahatsızlandı. Kalp krizi şüphesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çur, burada yapılan müdahale ardından tekrar evine döndü. Evinde yeniden fenalaşan Fikriye Çur, hayatını kaybetti.

Çur ailesi, genç yaşta kalp krizine yenilen Veysel Çur’un acısını yaşarken, ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla vefat eden çift büyük üzüntüye sebep oldu. Genç çiftin ardındın 2 çocuğu ve fotoğrafları kaldı. Öte yandan, Fikriye Çur’un kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucunda belli olacak. (İHA)